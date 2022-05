Las condiciones ‘inhumanas’ de Boris Becker en una de las cárceles más duras de Inglaterra

Boris Becker no atraviesa sus mejores momentos y asegura vivir un calvario desde que fuera encarcelado el pasado 29 de abril. La leyenda del tenis se ha quejado de las condiciones ‘inhumanas’ dentro de la prisión especialmente de la comida, descontento después de que le sirvieran carne en conserva en su primeras horas entre rejas. El ex deportista fue sentenciado a dos años y medio de prisión el mes pasado por ocultar cientos de miles de libras en activos a los acreedores después de que se declarara en bancarrota.

Becker fue condenado por cuatro cargos en virtud de la Ley de Insolvencia de Gran Bretaña, que incluyen no revelar, ocultar y retirar activos importantes. El tenista de 54 años fue declarado culpable de transferir dinero a sus ex esposas para no tener que pagar a los acreedores, y un juez lo envió a prisión por dos años y medio.

Encerrado y sin luz

Ahora, el entorno de Becker ha hecho saber que no está contento con las condiciones en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres. El seis veces campeón de Grand Slam está recluido en una celda de seis metros cuadrados y está encerrado desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente.

“Las condiciones son miserables, casi inhumanas. Hace frío en las celdas y apenas hay luz del día. Todo está suponiendo un gran impacto para su salud mental, pero parece que lo están tratando bien”, afirman fuentes cercanas al alemán. Becker tiene su propia celda a pesar de que la mayoría de los presos la comparten con otro preso. otra de las quejas de la leyenda alemana es su lucha por dormir debido al “ruido constante” por la noche.

Su novia, Lilian de Carvalho Monteiro, que lo visitó el pasado fin de semana, asegura que también está está impactado por la falta de higiene en la prisión debido a que está superpoblada. A Becker se le permitió hacer dos llamadas telefónicas en la cárcel, una a Lilian, que tiene unos cuarenta años, y otra a su anciana madre, según recogen los medios ingleses. Él está “bien” ha afirmado su ex mujer aunque agregó que la cárcel ‘no era precisamente un hotel de cinco estrellas’.

Becker está usando su asignación semanal de unos 12 euros para complementar las comidas con chocolate, galletas y plátanos de la cantina. Tras su denuncia, el tenista espera ser trasladado a una cárcel que no sea tan dura en las próximas semanas.

¿Cómo es la prisión de Wandsworth?

Wandsworth es una prisión situada a las afueras de la ciudad de Londres y está considerada como una de las más duras del Reino Unido. Según un informe de Charlie Taylor, inspector jefe de prisiones, los presos están 22 horas diarias en sus habitaciones sin hacer nada. Además, el ambiente es realmente violento y las peleas entre reclusos son muy habituales. De hecho, los funcionarios tuvieron que intervenir usando la fuerza 1295 veces en 2021.

La prisión de Wandsworth es una cárcel segura de categoría B que puede albergar a más de 1,500 reclusos En una inspección reciente, la institución fue descripta como “desmoronada, superpoblada e infestada de bichos”, según describe el diario inglés The Daily Mail. Está ubicada en el distrito londinense de Wandsworth, al suroeste de Londres, Inglaterra. Es operada por el Servicio de Prisiones de Su Majestad y es una de las prisiones más grandes del Reino Unido.

En octubre de 2009, se presentaron cargos de mala conducta grave contra los administradores de la prisión de Wandsworth, después de que una investigación descubriera que los presos habían sido trasladados temporalmente a HMP Pentonville antes de las inspecciones. Los traslados, que incluían reclusos vulnerables, se realizaron con el fin de manipular las cifras de población carcelaria.

Una investigación de la BBC también demostró el abuso de drogas a gran escala, el cannabis que se fuma abiertamente e incluso se encontraron drogas más duras. Hay denuncias de corrupción del personal, incluso de funcionarios que ingresan drogas a la prisión.