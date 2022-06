El récord que le faltaba a Nadal por conquistar en Roland Garros y que ya tiene

Carlos Moyá lo suele decir: “Es Nadal, Roland Garros, la Philippe Chatrier...”, como explicando que la combinación de esas palabras es un cóctel explosivo, pura Historia del deporte. Hay algunos récords que le faltaban por tener al balear en el torneo y uno de ellos ha caído: el décimo cuarto título lo ha conquistado con 36 años y 2 días, lo que le convierte en el más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros, desbancando al también español Andrés Gimeno, que lo consiguió con 34 años y 10 meses en 1972.

En el resto de Grand Slams, el registro de longevidad es el siguiente: Ken Rosewall en el Open de Australia con 37 años y 2 meses en 1972 (segundo es Federer con 36 años y 176 días, en 2018); Roger Federer en Wimbledon 2017 con 35 años y 11 meses; y también Ken Rosewall en el US Open de 1970 con 35 años y 10 meses.

Nadal ganó su primer Roland Garros con 19 años recién cumplidos en 2005 y el décimo cuarto en 2022. En 2004 ya estaba para participar en París, pero una lesión se lo impidió. No se sabe qué hubiera pasado, pero ese mismo curso fue cuando conquistó su primer torneo en Sopot y después sería determinante en la conquista de la Copa Davis en Sevilla. Por tanto, en su primera presencia en Roland Garros, ganó. Son 18 participaciones, en las que sólo tiene tres derrotas y 112 victorias, un espectacular 97,4 por ciento de éxito; y sólo una vez en la que se tuvo que retirar por lesión antes de jugar la tercera ronda. Desde que ganó el primer Grand Slam, sólo en tres años en toda su carrera no ha ganado un título de la máxima categoría: en 2015, 2016 y 2021, año este último en el que tuvo que saltarse por lesión Wimbledon y el US Open, y perdió en cuartos en Australia y en semifinales en Roland Garros.

El más joven, Chang

Lo que no tiene ni tendrá el balear es el registro de precocidad. Michael Chang sorprendió al mundo en 1989 venciendo en la tierra de París con 17 años y 110 días. Curiosamente, es el único título de Grand Slam que conquistó, perdiendo la final también en la Philippe Chatrier en 1995 y las del Open de Australia y el US Open en 1996. También Mats Wilander (17 años y 293 días) y Bjorn Borg (18 años, 10 días) levantaron la Copa de los Mosqueteros en una edad más temprana que Nadal. Pero Rafa los ha terminando pasando a todos, y de forma sideral.