El mensaje especial de Federer a Nadal después de ganar su 14º Roland Garros

Rafa Nadal continúa coleccionando elogios después de vencer este domingo a Casper Ruud y conquistar su 14º Roland Garros. Uno de los más especiales es el que le envió el suizo Roger Federer, con el que el tenista español mantiene una buena relación fuera de las pistas.

“Con Roger existe una relación y un feeling especial. Después de la victoria me escribió un mensaje para felicitarme”, desveló Nadal en una entrevista concedida a Sky Italia. El pasado mes de enero, Federer fue de los primeros en felicitar a Nadal por su victoria en el Open de Australia. “A mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicitaciones de todo corazón por ser el primer hombre que gana 21 títulos de Grand Slam. Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, la dedicación y el espíritu de lucha son una inspiración para mí y para muchos otros en todo el mundo. Me enorgullece compartir esta era contigo y me honra jugar un papel en empujarte para conseguir más. Como tú hiciste conmigo durante los últimos 18 años. Estoy seguro que te quedan más logros por delante, pero ahora disfruta éste”, escribió entonces Federer en sus redes sociales. Ahora, con su último triunfo en Roland Garros son ya 22 los Grand Slam ganados por Nadal, dos más que el propio Federer y Novak Djokovic.

Cuestionado por Sky Italia por lo que significa haber disputado 14 finales de Roland Garros y haber ganado las 14, Nadal reconoció que “es una historia increíble”. “Difícil de explicar para mí, pero así son las cosas y estoy especialmente feliz”, aseguró. Preguntado por lo emocionado que se le vio después de ganar la final, el tenista español manifestó que estaba totalmente justificado: “Es normal, los últimos tres meses y medio han sido difíciles, ha habido mucho trabajo detrás, pero también muchas limitaciones. Poder llegar hasta el final en Roland Garros con una victoria fue muy emocionante”.

Este triunfo en Roland Garros no cambia su forma de afrontar el futuro y, una vez más, insistió en que todo dependerá de cómo esté su pie: “Para mí no cambia nada, siempre hay que ver la evolución del pie. Si el pie está bien me gusta hacer lo que hago, la victoria o la derrota no cambia mi forma de verlo. Han sido dos semanas muy bonitas, con grandes emociones, pero a la vez dos semanas duras, porque jugar con un dolor así todo el tiempo no es posible. Ahora veremos qué pasa, estamos tratando de encontrar una solución, pero aún no lo sé”.