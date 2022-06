La petición del entrenador de Federer después de la gesta de Nadal en Roland Garros

La gesta de Rafa Nadal en París empieza complicar ponerle calificativos. Tras derrotar a Casper Ruud en la final conquistó Roland Garros por decimocuarta vez y los periódicos de todo el mundo han recogido esa hazaña en sus titulares. Por supuesto, también los compañeros de profesión y rivales. Carlos Alcaraz, por ejemplo, dijo que era “simplemente increíble”. Nadal levantó su vigésimo segundo Grand Slam, y ya tiene dos de ventaja con Djokovic y Federer. El entrenador del suizo es Ivan Ljubicic y no se cortó en redes sociales valorando lo que ha conseguido Rafa: “No muchos han podido jugar 14 Roland Garros. Pues él lo ha ganado 14 veces. No hay palabra para describir esta hazaña. No creo que al bueno de Philippe le importaría si su pista cambia el nombre a Rafael Nadal: la estatua no es suficiente”. La pista central de Roland Garros se llama Philippe Chatrier desde 2001, en honor al ex tenista y ex dirigente galo.

Ljubicic está en el banquillo de Federer desde 2015 y ha conquistado con el suizo tres Grand Slams: el Open de Australia de 2017, en uno de los mejores partidos que Roger y Rafa han jugado, Wimbledon 2017 y el Open de Australia en 2018. También fue tenista y precisamente disputó uno de los partidos que más se recuerda de Nadal en su juventud. En 2005, el año en el que conquistó su primer Roland Garros, también se impuso en el Mutua Madrid Open, cuando era en pista dura y bajo techo y no se jugaba en la Caja Mágica, era en el Rockódromo de la Casa de Campo. Rafa se impuso en la final remontando al croata, que era una máquina con el saque, dos sets.

Justo después de ese encuentro fue cuando a Nadal le diagnosticaron la enfermedad de Muller-Weiss que le ha acompañado durante toda su carrera. En esos inicios incluso le insinuaron que no iba a poder competir durante mucho tiempo a alto nivel, y han pasado 17 años y en este 2022 ha sumado dos Grand Slams, el Open de Australia, recuperando también dos sets a Medvedev en un partido Memorable, y el reciente Roland Garros.

Como el problema en su pie sigue latente, ahora va a probar un nuevo tratamiento para intentar completar la temporada, incluso quizá llegar a Wimbledon si es eficaz. Hace tres año que Rafa no pisa la hierba de Londres. En 2019 llegó hasta las semifinales. En 2020 el torneo no se disputó por la pandemia y en 2021 el zurdo no pudo acudir precisamente por esa lesión que tiene en el pie.