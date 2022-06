La “honesta y brutal” confesión del entrenador de Djokovic: “Ni siquiera puedo dormir”

Han pasado cuatro días desde que Novak Djokovic perdió ante Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland-Garros, pero las aguas siguen revueltas en el entorno del serbio. Goran Ivanisevic, el entrenador de Djokovic, se ha sincerado en una entrevista con Tennis Majors. El técnico no se explica algunas de las cosas que vio en el partido con Nadal, pero es muy optimista de cara a la temporada de hierba y Wimbledon.

“Tengo que ser brutalmente honesto para empezar: estoy deprimido y ni siquiera puedo dormir”, dijo. “No puedo decir que estoy decepcionado, pero estoy triste. No fue una combinación perfecta de ninguno de los dos lados. Rafa no hizo un partido espectacular, pero la gestualidad decidió, desde el primer punto hasta el último: la gestualidad de Rafa y la gestualidad de Novak”.

“Le advertí, incluso les dije a ustedes (periodistas) que el inicio del partido podría ser decisivo, pero nuevamente, un mal comienzo… Y luego, después del vuelco en el segundo set, es incomprensible la forma en que jugó el tercero. establecer. Era como si le faltara energía y como si no creyera lo suficiente que podría ganar. No puedes permitirte eso contra Rafa, porque este es su torneo”, añadió.

“Aún no hemos hablado en profundidad del partido, por eso estoy muy preocupado. Todavía no entiendo su falta de energía y el lenguaje corporal que tuvo, así como sus altibajos. Rafa mereció ganar el partido porque fue mucho más consistente. Nadie sabe qué habría ocurrido si Novak hubiera ganado el cuarto; recuerdo perfectamente su error de revés en una posición cómoda y la subida a la red precipitada, permitiendo que Nadal le pasara, en los dos puntos que tuvo para conseguirlo”, sentenció en una impactante critica a su tenista.

“¿Abucheos a Djokovic?: Hay que respetar”

El técnico también quiso analizar como afecto a Novak el apoyo de los aficionados a Rafa: “Lo único que no me gusta y lo que es realmente injusto es que la multitud abuchee a Djokovic cuando entró a la cancha. Es decir, es el jugador número 1 del mundo y ha ganado 20 títulos de Grand Slam. No hay razón para hacer tal cosa. Loa mes o no, debes respetarlo. Después, animar a Rafa, claro que sabíamos que iba a ser así. No sé si a Novak le molestó eso o no, ha aprendido a lidiar con eso y eso no puede ser una excusa, en mi opinión”.

Sin embargo a pesar del mal sabor de boca que le ha dejado el enfrentamiento con Rafa Nadal, se muestra muy optimista de cara a Wimbledon. “Es el mayor favorito en Wimbledon, al igual que Rafa lo fue aquí. Novak ahora necesita descansar bien y prepararse física y mentalmente. Estoy seguro de que puede hacerlo y creo que ganará el torneo, tengo un buen presentimiento al respecto”, concluyó.