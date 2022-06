La contundente reflexión del abuelo de Carlos Alcaraz sobre Nadal

Rafa Nadal continúa coleccionando elogios después de su último triunfo en Roland Garros, el 14º de su carrera en París, y el último de ellos le ha llegado de Carlos Alcaraz Lerma, abuelo de Carlos Alcaraz, que puso en valor todo lo conseguido por Nadal durante su carrera.

“Hay que tener mucha delicadeza al hablar de Nadal por lo mucho que ha conseguido y sigue consiguiendo. Es muy bueno, el mejor, y no creo que mi nieto ni nadie vaya a conseguir tanto como él, aunque no hay que esconder que Carlos está haciendo un buen papel, pero Nadal es Nadal”, aseguró el abuelo de Alcaraz, en declaraciones que recoge EFE.

Estas manifestaciones del abuelo de Alcaraz llegan unos días después de que Toni Nadal, tío de Rafa, hablara en la Cadena SER de las ganas que algunos parecen tener de destronar a su sobrino: “Destronarlo… creo que sí. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador. ¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo. Sé que es normal... la gente quiere ver a una nueva figura, pero también dices ‘no me des por muerto tan pronto, porque no soy un tipo acabado’. Yo me limito a constatar una realidad que vi cuando la gente decía que Rafael ya no tiene opciones de ganar en Roland Garros, pero yo creo que cuando sale a la pista, si está mínimamente en condiciones, es un rival a tener en cuenta”.

En esa entrevista, Toni Nadal reflexionó sobre si Alcaraz es el sucesor de Rafa y dio un palo a parte de la prensa: “Creo que vosotros vais un pelín rápido. Carlos Alcaraz es un grandísimo jugador y creo que va a ser número 1 del mundo. Es muy bueno, pero he visto que parte de la prensa ha dado por acabado a Rafael, acabado y sustituido. Comparar a Alcaraz con Nadal es precipitado. Que dentro de 10 años Alcaraz ha conseguido lo mismo que Rafael... es posible. Es posible porque es un gran jugador. Lo tiene prácticamente todo, un drive muy bueno, un revés muy bueno, tiene buena cabeza, es rapidísimo. Le veo como el máximo dominador de los próximos años del circuito ATP”.

El abuelo de Carlos Alcaraz reconoció que no sabe “dónde podrá llegar” su nieto, “porque este mundo es muy difícil, pero va por el buen camino”. “Es algo muy grande y, aunque es verdad que desde pequeño se le veía que tenía algo, no creíamos que fuese para tanto y ni el abuelo se cree lo que está logrando”, añadió.

También se refirió Carlos Alcaraz Lerma a la consigna de “cabeza, corazón y cojones” que transmitía a su nieto: “Fue una frase que yo le hacía llegar sin pensarlo mucho. Es lo que tenía que hacer y él se lo ha tomado al pie de la letra. Realmente no creí que se fueran a repetir tanto esas tres palabras cuando se las decía a Carlos”.