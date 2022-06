Lo que nunca habían dicho antes de Nadal: “Lo que hay en su cerebro es…”

El triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros, el 14º del tenista español en el torneo francés, continúa provocando elogios por parte de sus rivales. La prensa mundial se rindió ante la gesta de Nadal, el entrenador de Roger Federer, Ivan Ljubicic, declaró que la pista central de Roland Garros debería llamarse Rafa Nadal en lugar de Philippe Chatrier y el último en sumarse a esos elogios al balear es el estadounidense Denis Kudla, número 77 del mundo, que habló de Nadal como nunca antes lo había hecho nadie.

Durante su intervención en el podcast de ATP Tennis Radio, Kudla destacó la fortaleza mental de Nafal y aseguró que el español “tiene intimidado mentalmente a la mayoría del circuito”. “Su nivel de talento es increíble, su resistencia es increíble, su visión de los juegos y lo que aporta y cómo puede aplicarlo a todo el mundo es lo mejor de lo mejor”, destacó Kudla.

El estadounidense destacó también el comportamiento ejemplar de Nadal durante toda su carrera. “Juega tan bien con el estilo zurdo, tiene buena potencia, juega cada punto con concentración e intención, es tan positivo. Hablaba de esto el otro día, es increíble que ha estado jugando durante más de 17 años y nunca ha roto una raqueta. Y es como guau. Todo el mundo ha roto una raqueta y él nunca ha roto una raqueta. Lo que hay en su cerebro es simplemente increíble”, añadió Kudla.

Otro tenista que cayó rendido a todo lo conseguido por Nadal fue Roger Federer. El suizo envió un mensaje al balear para felicitarle por su victoria, tal y como desveló el propio Nadal, quien reconoció en una declaraciones a Sky Italia que ambos mantienen una relación muy especial. Días después, en una entrevista concedida a Tages-Anzeiger, Federer se deshizo en elogios hacia Nadal: “Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo yo ya pensaba: esto no puede ser, pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco”.

“No vi la final, vi un poco del partido de cuartos antes de irme a dormir. Es increíble lo que Rafa ha conseguido. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y él ya lleva 22″, añadió Federer. El tenista suizo ha ganado 20 Grand Slams, los mismos que el serbio Novak Djokovic.

El australiano Nick Kyrgios fue preguntado por quién era mejor de los tres, Nadal, Federer o Djokovic y fue tan contundente como acostumbra: “Creo que es Rafael Nadal. Tiene ahora 22 Grand Slams y los otros dos, veinte”.