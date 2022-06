Nadal ya está en Wimbledon tres años después

Nadal ya está en Londres. El ganador de 22 Grand Slams ha vuelto a pisar la hierba de Wimbledon tres años después. Ésa que bien conoce, por haber sido dos veces campeón, pero de la que ha estado apartado los últimos años, uno por pandemia y otro por preservar su maltrecho cuerpo.

En un duro entrenamiento de dos horas, el balear se probó en la pista 2 del complejo Aorangi del All England Club. Una sesión en la que estuvo acompañado por Grigor Dimitrov y en la que cogió sus primeras sensaciones en Wimbledon desde que cayera en 2019 en las semifinales contra Roger Federer. Las primeras impresiones fueran buenas, ya que Rafa no notó molestias en el pie izquierdo.

Nadal apareció por el mítico complejo londinense pasadas las cuatro de la tarde, un par de horas después de que Novak Djokovic terminara de ejercitarse en otra de las pistas de entrenamiento. El campeón de las últimas tres ediciones estuvo acompañado por Ulises Badio, su fisio, y por Goran Ivanisevic, su entrenador, y realizó su segunda sesión de entrenamiento, tras aterrizar el domingo en Londres.

El manacorense estuvo escoltado por Marc López y Francis Roig, dos de sus entrenadores, por Rafa Maymó, su fisio, y por un par de amigos íntimos. No estuvo, eso sí, Carlos Moyá, que suele ausentarse en Wimbledon para pasar tiempo con la familia.

Nadal, tras unas series de entrenamiento, comenzó los peloteos junto a un Dimitrov que alcanzó las semifinales aquí en 2014 y que ha perdido 14 de 15 duelos contra Nadal. El búlgaro, entrenado por el argentino Dante Bottini, venía con más ritmo en esta superficie, tras jugar la semana pasada el torneo de Queen’s, donde perdió en segunda ronda.

Tras unos 40 minutos de ejercicios, Nadal y Dimitrov pasaron a la acción y disputaron set y medio de entreno. El búlgaro estuvo muy superior, sobre todo con un servicio que repartió más de diez saques directos, y que no pudo ser replicado por un Nadal que no estuvo nada contento con su servicio. El balear no estuvo cómodo con ese golpe en todo el entreno y en el partidillo no puso demasiados primeros en juego, además de cometer varias dobles faltas. Dimitrov, tras hora y poco de encuentro, se marchó como ganador con un marcador de 6-3 y 2-1.

La presencia de Nadal en el All England Club fue una de las grandes atracciones de la jornada y la mayoría de voluntarios del complejo se acercaron al Aorangi para ver entrenarse al español, así como otros jugadores que pululaban por las pistas de entrenamiento. Completada su primera sesión en Wimbledon, Nadal volverá a ejercitarse el martes a las 11:00, antes de disputar su primer encuentro en la exhibición de Hurlingham contra el suizo Stan Wawrinka este miércoles.