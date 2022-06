Nadal-Alcaraz y lo que se avecina en Wimbledon

Los organizadores de Wimbledon han decidido abrir la Central antes de tiempo. ¿El motivo? Que la hierba se asiente y no esté tan resbaladiza como en la edición anterior. Y uno de los dos privilegiados que pudo estrenar la Catedral fue Nadal que se midió en un set de entrenamiento con Matteo Berretini. El italiano se impuso por 6-4 en la confirmación de que es uno de los candidatos a todo a partir de la próxima semana en Londres. Berrettini suma nueve triunfos consecutivos en hierba, viene de ganar los títulos de Queen’s y Stuttgart y ofrece un balance de 31-3 desde 2019 en esta superficie.

Las lesiones que sufrieron en 2021 Serena Williams y Adrian Mannarino y la exagerada cantidad de caídas en las primeras rondas han hecho cambiar una viaje costumbre de Wimbledon. Tradicionalmente la Central se inauguraba el sábado previo al inicio del torneo, con un partido amistoso de dobles entre dos miembros del club, a los que se invitaba por sorteo. Este año el estreno ha corrido a cargo de Rafa y Berrettini.

Fue la segunda sesión preparatoria de la jornada para Nadal, que previamente se entrenó en una de las pistas del Aorangi Park junto a Francis Roig y Marc López. El ganador de 22 Grandes disputará un partido de exhibición el viernes contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en Hurlingham. Será horas después del sorteo del cuadro que está previsto para las 10:00.

Derrota de Alcaraz

Carlos Alcaraz cayó en la exhibición de Hurlingham contra el estadounidense Frances Tiafoe (6-4 y 6-2) en el que ha sido su primer encuentro sobre hierba de la temporada. El murciano lució un vendaje en el codo derecho, como en los diversos entrenamientos que ha realizado esta semana, por las molestias que le hicieron renunciar del torneo de Queen’s. Carlitos volverá a jugar el sábado contra el noruego Casper Ruud, al que ya venció este año en la final del Masters 1.000 de Miami. “Hace una semana no podía entrenar del todo y he venido aquí con incertidumbre de si iba a poder jugar normal. Estos días que he podido entrenar me he sentido bastante bien, cero dolor en el codo y sin ningún tipo de dolor en el partido con Tiafoe”, aseguró el murciano.

“A mí la verdad no me importa estar en el foco, no me lo tomo como presión, pero he visto que me toman como uno de los favoritos para Wimbledon, pero yo para nada lo veo así. Hay muchos jugadores que juegan mejor en hierba que yo. Djokovic, Rafa, Berrettini, están jugando increíble en hierba. Vamos a intentar coger experiencia en esta superficie”, reflexionó. “Saber moverte bien en hierba es muy importante. Creo que es la clave de poder hacer buenos resultados aquí. Estamos intentando mejorar ahí, en la movilidad y en pequeños detalles que en esta superficie son más importantes. Ser más agresivo de la cuenta, intentar aprovechar que subo bien a la volea, esas cosas”, matizó.