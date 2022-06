El aprendizaje de Carlitos Alcaraz en Londres

Carlitos Alcaraz no sólo ha copiado algunos de los movimientos de Federer, Nadal, Djokovic o Murray sobre el pasto de Londres. También una de las costumbres de los jugadores top: alquilar una casa cerca del All England Tennis Club para evitar los farragosos desplazamientos desde el centro de la capital británica. El año pasado, en su estreno, se pasaba de media una hora de ida y otra de vuelta en el coche de turno de la organización para llegar hasta el club. «Perdíamos demasiado tiempo», confiesa. En la casa está con todo su equipo y el poco tiempo libre lo dedica al parchís, al igual que Rafa, el ajedrez e incluso se atreve a meterse en la cocina, aunque «no soy muy manitas y me gustaría aprender así que lo intento».

Hoy arranca su segunda aventura en Wimbledon. Enfrente aparece el alemán Jan-Lennard Struff con quien ya se midió y perdió en la tercera ronda de Roland Garros el año pasado. El Alcaraz de hoy tiene muy poco que ver con el que compitió en París hace trece meses. El alemán es un buen sacador, número 158 del mundo y a sus 32 años hace un par de temporadas llegó a colarse en el «top 30». Será un buen test para empezar no antes de las 16:00 horas (Movistar +).

Alcaraz y su equipo se toman Wimbledon con calma. Nada de favoritismos o de pensar más allá de la primera semana. «Intento no pensar en las expectativas de la gente», asegura. Quien sitúe a Carlitos como uno de los candidatos a todo se equivoca. Se ha entrenado en Londres con una protección en el codo derecho, debido a unas molestias que le obligaron a renunciar a Queen’s y ha jugado un par de partidos de exhibición en Hurlingham (Tiafoe y Ruud) con sendas derrotas. «Me encuentro bastante bien, ha sido una semana positiva. El codo me ha respetado y no hay ninguna molestia. Estamos adaptándonos a la hierba, a la movilidad aquí que es lo más complicado para mí, y a jugar con la protección del codo», afirma.

Djokovic, como vigente campeón, estrenará el torneo en la Central ante el surcoreano Kwon a partir de las 14:30.