Sigue el lío con el covid en Wimbledon: Bautista da positivo y abandona el torneo

Roberto Bautista tuvo que dar la peor noticia, en el fondo no inesperada tal y como se están dando las circunstancias en este Wimbledon: “Tristemente hoy he notificado a la organización del torneo de Wimbledon mi baja en la competición. Ayer empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre. Espero volver a estar en pista pronto”, escribió el tenista castellonense en un comunicado.

Bautista había superado en la primera ronda al húngaro Attila Balázs de una manera muy contundente, 6-1, 6-0 y 6-3, y en ahora le esperaba el colombiano Galán, que se clasifica automáticamente para el siguiente partido. Según ha podido saber este periódico, el castellonense está con “paracetamol y mal cuerpo”. Al no haber protocolo covid, podría haber decidido seguir, pero “no está para meterse en un partido a cinco sets y además también lo hace por respeto al resto del torneo”.

Sigue la mala suerte, pues, para Roberto, que se ha tenido que perder casi toda la parte de la gira de tierra batida por una lesión en la muñeca, incluido Roland Garros. Intentó volver en Madrid, pero perdió en segunda ronda contra Evans y el dolor no se iba, por lo que volvió a parar y se perdió el Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Sus sensaciones en hierba estaban siendo buenísimas, de ahí que el parón llegue en un momento malísimo. En Halle alcanzó los cuartos de final, donde sólo perdió contra el número uno del mundo, Daniil Medvedev. Al ruso sí logró superarlo una semana después en el ATP 250 de Mallorca, donde llegó hasta la final y perdió con Tsitsipas en el tie break del tercer set (6-4, 3-6 y 7-6 [7-2]). Precisamente en Wimbledon es donde Bautista ha tenido su mejor actuación en un “Grande”, las semifinales de 2019, en las que hizo pasar un mal rato a Djokovic.

El problema del covid

El tenista español se une, por tanto, a la lista de abandonos que está teniendo esta edición de Wimbledon, en la que Cilic y Berrettini, que era uno de los grandes favoritos, ya se han dado de baja. Es más, la francesa Alize Cornet desveló que en Roland Garros ya hubo una plaga de positivos, pero decidieron taparlo y no hacerse tests.