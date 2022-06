Berretini, adiós a Wimbledon por covid con lo que alivia la parte del cuadro de Nadal

Si había una raqueta que aparecía como alternativa al favoritismo de Novak Djokovic en Wimbledon, ésa era la de Mateo Berrettini. El italiano se presentaba en Londres con un balance en hierba de 31/3 desde 2019 y habiendo ganado los torneos de Halle y Stuttgart. Pues resulta que tras el positivo por coronavirus de Marin Cilic, el siguiente en caer ha sido el italiano que marchaba por la parte del cuadro de Nadal, al igual que el croata, y que en unas hipotéticas semifinales se podría haber encontrado con el ganador de 22 Grandes. Berretini comunicó por redes sociales su adiós al torneo: “Con el corazón roto, anuncio que tengo que bajarme de Wimbledon debido a un resultado positivo en COVID. He tenido síntomas de gripe y he estado aislado los últimos días. A pesar de que estos síntomas no son graves, decidí que era importante someterme a otra prueba esta mañana para proteger la salud y seguridad de mis compañeros y todos los involucrados en el torneo. No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. El sueño acabó por este año, volveré más fuerte”.

La edición en la que Wimbledon estaba recuperando la normalidad ha sufrido un duro varapalo en los dos primeros días de competición. Marin Cilic, decimocuarto cabeza de serie, fue el primero en anunciar su positivo. El croata, finalista en estas pistas en 2017, podía haber sido el rival de Rafa en los octavos de final. Cilic fue sustituido en el cuadro por el “lucky loser” portugués Nuno Borges, que se enfrentará en primera ronda al estadounidense Mackencie McDonald.

La baja del balcánico va más allá de su simple ausencia y es que cuatro días antes de comunicar el resultado positivo, Cilic y su equipo estuvieron entrenándose en la pista central con Novak Djokovic. La amistad entre los dos jugadores balcánicos y sus respectivos grupos de trabajo se evidenció con la efusividad con la que se saludaron, abrazaron y mantuvieron conversaciones en La Catedral. Djokovic debutó en la primera jornada del torneo, como manda la tradición, y no tuvo apenas problemas para deshacerse del surcoreano Soonwoo Kwon (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4). No es la primera ocasión en la que el de Belgrado cede un set en el arranque del torneo. La última vez que le sucedió fue en 2021 ante Draper y Nole terminó levantando el título de campeón en el All England Tennis Club.