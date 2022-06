La tenista Alize Cornet desvela que hubo una epidemia de covid en Roland Garros y se ocultó

Wimbledon fue el único Grand Slam que no se disputó en 2020 por la pandemia. El Open de Australia sí se jugó antes de que estallara todo definitivamente, Roland Garros se retrasó al otoño parisino, donde Nadal también se exhibió; y el US Open se celebró con las gradas vacías, pero se jugó. El torneo que se juega sobre la hierba de Londres tenía un seguro y decidió cancelarlo, algo que en toda la historia sólo había sucedido por culpa de las guerras mundiales.

Han pasado dos años de aquello, pero en este 2022 sigue latente el covid, aunque ya no haya protocolos, controles ni burbujas. Dos jugadores, dos estrellas, como Marin Cilic, ganador del US Open en 2014 o finalista en el All England en 2017, dio positivo. También Matteo Berrettini, que en 2021 llegó hasta el último partido, para ceder ante Djokovic. Ambos, por voluntad propia, decidieron darse de baja. “Espero no verme en esta tesitura. Si me veo, pues actuaré de la manera más responsable posible. Para mí depende mucho de las situaciones, pero la salud general va por delante de cualquier otra cosa”, opinó Nadal. “La enfermedad está siendo más leve en este momento. No tengo la información, no tengo todos los números, pero es lo que veo con la gente que lo están pasando. Creo que está perdiendo letalidad. De todos modos, es un debate mucho más profundo y no estoy preparado para analizarlo”, añadió el español, siempre prudente.

“Decidimos no hacernos test”

Es más, una tenista, la francesa Alize Cornet, aseguró en “L’Equipe” que en Roland Garros hubo casos de coronavirus. “El covid-19 es algo con lo que convivimos ya en el día a día. Espero que haya pasado el tiempo de la psicosis. No tendría ningún sentido que ahora el torneo empiece a hacer pruebas masivas y establezca firmes protocolos. Hay vacunas. Siempre ha habido lesiones y enfermedades por las que los jugadores se retiraban. En Roland-Garros hubo una epidemia y nadie habló de ello”, desveló la actual número 37 del mundo. “Hubo un acuerdo tácito: no nos íbamos a hacer un autotest para meternos en líos. Después vi a chicas con mascarillas porque estaban seguras de tenerlo y tuvieron un espíritu cívico”, añadió, antes de afirmar que entre los positivos había jugadores importantes.

“No recuerdo casos en Roland Garros. Si alguien dio positivo, no lo sé, no tengo esa información. Prefiero no hablar de ello porque no tengo toda la información”, dijo Nadal, que en diciembre pasado sí pasó el covid, lo que no le impidió acudir unas semanas después al Open de Australia y ganarlo.