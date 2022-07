La presión agobia a Badosa: “No soy Rafa Nadal, ni lo voy a ser”

Paula Badosa perdió contra la rumana Simona Halep por 6-1 y 6-2 en los octavos de final de Wimbledon y después de esta dura derrota confesó en rueda de prensa que la presión que hay sobre ella quizá le esté pasando factura.

“Siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora la pregunta es por qué no se gana, y cuando se pierde en la primera semana que por qué no llegas a la segunda. No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores y ojalá algún día pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos, pero al final no puedo pedir eso. Mi equipo y yo valoramos el trabajo y tengo que estar protegida de eso y estar pendiente de hacer mi camino”, declaró Badosa.

Preguntada por lo que le falta para llegar más lejos en uno de los cuatro grandes, la tenista española aseguró: “No sé qué me falta. Te puedo decir que, a la vez, todo y nada. He ganado Indian Wells, pero a la vez lo máximo que he hecho en un Grand Slam han sido cuartos, que está muy bien, pero quiero más. Puede faltar mucho o puede faltar poco, pero pese a lo que falte hay que seguir trabajando, seguir perdiendo partidos así y salir adelante de ellos, creo que eso es importante. En partidos así te vienes abajo y voy a intentar no venirme abajo. Tengo que seguir luchando. Tengo 24 años, creo que me quedan por jugar 25 ó 30 Grand Slam en mi vida o no sé cuántos. Quizá algún día dé la campanada o quizá no. Pero quiero que al acabar mi carrera haya dado mi mejor versión, que no sé si es la que ya he demostrado o me queda más. Voy a seguir luchando”.

Badosa reconoció que estaba en “shock” después de la dura derrota sufrida contra Halep: “No sé qué ha pasado porque no me ha dado mucho tiempo a estar en la pista. Ella ha jugado muy bien y yo he jugado mal. Tengo que analizarlo de alguna manera. He tenido muchos fallos y no suele ser mi caso. Sé que a nadie le gusta estar en la cuarta ronda de Wimbledon, jugar en la pista central y estar sólo una hora de partido. Estoy en shock”.

“Si el partido hubiera sido en una pista 18 también habría sido un mal trago, pero en la central es peor. Me voy con malas sensaciones. Al final solo queda aceptarlo y de las derrotas duras también hay cosas que aprender y puedo sacar alguna cosa positiva y salir más fuerte de eso. Es lo que he hecho siempre en mi carrera y lo que me ha permitido triunfar y que mi carrera vaya bien, el salir más fuerte de derrotas así”, añadió.