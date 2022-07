Alcaraz señala su gran objetivo para 2022

Carlos Alcaraz reaparece en el torneo de Hamburgo, en tierra batida, después de haber perdido en los octavos de final sobre la hierba de Wimbledon contra el italiano Jannik Sinner, y lo hace con la intención de ganar el título. Cuestionado en la conferencia de prensa por si su gran objetivo en 2022 era terminar en el top 3 mundial, Alcaraz aclaró que su pensamiento no es ese, sino “llegar a las ATP Finals de Turín”.

“[El top 3] sería un buen objetivo, pero ahora mismo mis pensamientos no están en el ranking, sino en llegar a las ATP Finals de Turín a final de temporada. Para mí la clasificación, ahora mismo, no es lo más importante, aunque lucho por seguir ganando partidos y ganando torneos, eso es lo que me llevará a seguir subiendo”, declaró Alcaraz.

El tenista murciano ha irrumpido con fuerza en el circuito y destacó que durante esta temporada ha ido aprendido varias cosas importantes: “He aprendido cómo debo jugar contra los mejores jugadores del mundo, en los grandes estadios y en los momentos importantes. He aprendido cómo manejar la presión, cómo manejar los nervios en los partidos grandes. Ahora me siento mucho más maduro en ese aspecto. Supongo que por eso ahora estoy donde estoy”.

“He tenido resultados sorprendentes este año, no esperaba evolucionar tan rápido como lo he hecho, pero trabajo para ello. Como siempre digo, el trabajo duro tiene su recompensa, aunque en mi caso ha sido todo un poco rápido y sorprendente”, añadió.

Uno de los aspectos que está teniendo que aprender a manejar es la presión, algo que parece que hace con naturalidad: “Sé bien cuáles son mis objetivos, no pienso demasiado en la presión que llegue desde fuera. Intento seguir aprendiendo, seguir sumando experiencias y buscar siempre dar mi mejor versión en cada partido. Siento que juego para mí, para mi equipo y mi familia, no me centro en las expectativas que pueda tener la gente. Simplemente lo aparto”.

Uno de los aspectos que intenta cuidar más y en los que pone más atención es el de la relación con sus seguidores, en especial con los niños: “Me hace feliz ver a niños pequeños que se fijan en mí, que me puedan llegar a ver como un ejemplo. Intento siempre hacer las cosas lo mejor que puedo. Antes que ser un gran deportista quiero ser una buena persona, eso es lo más importante para mí. Cuando era niño yo también les pedía fotos a los jugadores, así que ahora intento guardar un poco de mi tiempo para atender con una sonrisa a todo aquel que se acerca a pedirme una foto o un autógrafo”.