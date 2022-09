Horario y dónde ver la final del US Open Alcaraz-Rudd

Carlos Alcaraz buscará su primer título de Grand Slam frente a Casper Ruud el domingo a partir de las 22:00 en un partido que será retransmitido por Eurosport. Ambos persiguen estrenarse como campeones en un Major. Para Carlitos será la primera vez que dispute una final de un Grande y para el noruego será su segunda ocasión. En la pasada edición de Roland Garros se midió a Nadal y Rafa se mostró muy superior.

En la final no estará solo en juego el título de campeón en la Arthur Ashe. El duelo entre Alcaraz y Ruud también servirá para determinar cuál de los dos es el lunes el nuevo número uno del mundo. Nadal se cayó de la pelea al alcanzar ambos el partido decisivo.

El madrileño Martín Landaluce, finalista júnior

Alcaraz no es el único finalista español en Nueva York. Martín Landaluce luchara por el título en categoría júnior del Abierto de Estados y asegura que se siente preparado para intentar dar el salto al circuito profesional, siguiendo el ejemplo de sus modelos, Carlitos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev. “Este va a ser de mis últimos torneos júnior. Ahora me voy a meter un poco en los ‘‘Pro’'. Empezaré a jugar torneos, voy a ver cómo va y ya a los 18 años decidiré si voy a ser ya profesional o voy a la universidad”, afirmó Landaluce al acabar su partido de semifinales en Flushing Meadows.

Con 16 años, Landaluce ya fue finalista el pasado julio en Wimbledon y peleará por el título en Nueva York con el belga Gilles Bailly. Madrileño, crecido en Tres Olivos en una familia de apasionados de tenis, Landaluce lleva toda su vida practicando este deporte. “Empecé a jugar con tres añitos, mi familia jugaba y eso es lo que me hizo coger pasión. Fui entrenado con mi padre, que fue mi ‘‘coach’', luego entré en la Federación de Madrid. Hemos ido yendo a torneos desde los diez años, fui cogiendo nivel, he mejorado y aquí estoy”, dijo. “Soy agresivo, me gusta estar dentro de la línea, me gusta jugar rápido, hacer daño, jugar a pocos tiros. He visto bastante a Zverev y desde que Alcaraz la está rompiendo en todos lados me estoy fijando en él. Son dos muy buenos referentes”, afirmó. “Es que hace cosas increíbles”, añadió.

Landaluce ve la final como una “pequeña recompensa” por estar haciéndolo muy bien en Nueva York, una ciudad a la que llegó por primera vez. Era el quinto favorito en Flushing Meadows y superó por 6-3 y 6-2 al paraguayo Daniel Vallejo en una hora y 19 minutos y se citó en la final con el belga Gilles Bailly, ganador en la semifinal contra el jugador de Hong Kong Chak Wong. El español ya se enfrentó al belga el pasado julio en los octavos de Wimbledon y se impuso por 7-6 (9/7) y 6-4.