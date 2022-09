El primer ídolo del niño Alcaraz… y no es Nadal

Carlos Alcaraz es el hombre del momento en el deporte mundial. Para llegar a la élite se ha fijado en muchos tenistas, pero en especial en uno. El número uno de la ATP nunca ha escondido su gran devoción por Rafa Nadal. El murciano solamente tiene elogios para el mallorquín al igual que para su entrenador Juan Carlos Ferrero. Sin embargo con apenas doce años ya reconocía que su gran ídolo era Roger Federer. De hecho, en su cuarto tenía colgado algún que otro retrato del tenista suizo.

Q. Who is your idol?



12-year-old Carlos Alcaraz: "Roger Federer." 😊 pic.twitter.com/rUaASOCAEx — Luigi Gatto (@gigicat7_) September 11, 2022

Uno de los momentos de inflexión de Alcaraz fue en 2020 cuando entrenó con Roger en Wimbledon. En aquella ocasión reconoció los nervios que tenía y que aquella sesión le sirvió de aprendizaje para seguir mejorando. El suizo ha marcado un antes y un después en las jóvenes generaciones junto a Nadal, Djokovic. El legado de Federer es espectacular con un total de 111 títulos en su carrera: 20 Grand Slams, 6, ATP World Tour Finals, 28 ATP Masters 1.000, 24 ATP 500 y 25 ATP 250, que se suman al oro en los Juegos Olímpicos, un ATP Masters 1.000, 3 ATP 500 y 3 ATP 250 conseguidos en dobles.

Ferrero, su otro ídolo

Alcaraz confió en Juan Carlos Ferrero, el ex número uno del mundo, para llegar a ocupar la primera posición del ranking. Bajo su tutela, Carlos vive en el marco de la JC Ferrero Equelite Sport Academy, donde duerme, entrena y sueña a lo grande. Carlos Santos Bosque, fue el primer entrenador que tuvo: “Tiene todo el camino por delante para estar entre los 10 mejores de la ATP. Carlos, desde muy pequeño, tenía cosas diferentes. Se divertía tanto en la pista que hacía montículos con la arena y a la hora de jugar lo hacía con los de su edad y con los más mayores y nunca se le veía nervioso”.

Lo conseguido en el Abierto de Estados Unidos ratifica que Alcaraz ya es mucho más que la sensación de la temporada. Desde 2003 hubo 20 ediciones del torneo 5 tiene Federer, 4 Nadal, 3 Djokovic... aquí es donde ya se ha colado el murciano. Sus palabras tras ganar el primer Grand Slam de su carrera revelan cómo se encontraba en el primer gran momento de su carrera: “Pensé en tirármela arriba y sacar bien, que es lo que me decía Juanqui. Parece fácil, pero no lo es. Mentalmente me sentía bien, y de pulsaciones, pero las patas me pesaban mucho....”

