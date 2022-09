El último baile de Federer será con Nadal: jugarán juntos el partido de despedida del suizo en la Laver Cup

En cierta manera, Roger Federer está estos días con los nervios de un novato. Ha jugado 1.526 partidos individuales, que le han servido para ganar 103 títulos, 20 de ellos Grand Slams. Además, ha disputado 223 de dobles. Mucha experiencia a sus espaldas, pero saber que este fin de semana va a ser la última vez, le tensa. El suizo anunció la semana pasada que se retiraba, que la Laver Cup iba a ser el fin. Los problemas y operaciones de los últimos años en la rodilla se le han hecho una montaña y no tenía sentido seguir intentándolo con 41 años. Ese sufrimiento continúa todavía, por lo que había dudas incluso de si iba a poder jugar este fin de semana. «Estoy sorprendido con mis golpes, pero no podré jugar individuales, algo que estaba bastante claro», desveló. «Supongo que jugaré dobles el viernes y ya. Intentaré ser competitivo y creo que puedo hacerlo a un nivel aceptable», añadió.

Por tanto, el viernes 23 de septiembre a las 22:00, aproximadamente (antes hay un partido individual, todo se retransmite por Eurosport), será la última vez que se pueda ver al helvético vestido de corto, al menos de manera oficial, porque ha reconocido su intención de seguir jugando alguna exhibición.

Estar al lado de Roger otra vez es algo que espero con muchas ganas RAFA NADAL

Y lo hará en dobles con... Su deseo era compartir pista con Nadal, lo que era un final perfecto a su carrera. Bjorn Borg es el capitán del equipo de Europa y ya dijo que Federer jugará con quien quiera. Varios tenistas ya están en Londres. Rafa ha llegado el jueves con la noticia de que sí va a ser él el que comparta pista con el suizo. Deseo concedido, cómo no. “Va a ser inolvidable para mí. Estoy muy emocionado, espero poder jugar bien y crear un buen momento y ganar el partido. Estar al lado de Roger una vez más es algo que espero con muchas ganas y me hace muy feliz”, aseguró el zurdo de Manacor. En esa misma competición ya formaron pareja en 2017 y ganaron a Querrey y Sock. Sus rivales en esta ocasión serán Sock y Tiafoe. Este último fue el verdugo de Rafa en el US Open y dijo que no quería volver a enfrentarse a él. Pues no se ha cumplido...

Nadal es el gran rival de Federer y también el hombre que le obligó a mejorar para seguir ganando. En sus cara a cara hay un 24 triunfos para el balear y 16 para el suizo. Todo el mundo recuerda la victoria del manacorense contra el suizo en Miami 2004 como su primer partido, pero en realidad ya se habían enfrentado antes... En un dobles. Fue ese mismo año en Indian Wells y Nadal también se llevó el triunfo, formando dúo con Robredo, ante Roger y su compatriota Allegro.

Una fiesta, no un funeral

Federer desveló que la decisión de retirarse la tomó en julio. «El proceso comenzó a principios del verano. Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner y no estaba como esperaba. No quería arriesgarlo todo y terminar mi carrera con tantas operaciones», explica. Eso le abrió los ojos después tres años en los que prácticamente no ha podido jugar, y el último sin el prácticamente. Tiempo en el que sus hijos le decían que no fuera a entrenar y que se fuera con ellos a esquiar...

Paró justo para eso: poder jugar al fútbol, irse a la nieve... «Lo primero es pasar tiempo con mis hijos, con Mirka... Tener una vida normal. No he pensado en lo que hacer luego», reconoce. Pero antes, a la Laver Cup «con ganas, a divertirse, que no es un funeral». Además de con Nadal, allí formará equipo con Djokovic, Murray (sus otros dos grandes oponentes), Tsitsipas y Ruud, más Berrettini de suplente. Enfrente, Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Miñaur, Sock y Tiafoe, más Paul.