La brutal sinceridad de Tiafoe tras ganar a Nadal: “No quiero volver a jugar contra él”

Rafa Nadal, haga lo que haga, ya ha dejado una huella imborrable en el tenis y en el deporte español. Es el mejor deportista de la historia y un modelo a seguir. Lo es para los deportistas y aficionados españoles, pero también para los rivales, a lo que les duele derrotar a Nadal. Le ha sucedido a Frances Tiafoe, que le ha ganado en cuatro sets y aún sigue con la emoción de haberlo conseguido: “He jugado bastante bie. Salí creyendo en que podía ganarle. Ayuda que haya jugado contra él un par de veces. No nos hemos enfrentado en algunos años”, contaba al acabar el partido. “Soy diferente ahora, un jugador completamente distinto. Ves a todos estos jóvenes jugadores contra Rafa, Fed, Novak, te preguntas: ‘¿Alguna vez seré capaz de decir que gané a alguno?’ Fui a por ello. Es algo que contar a mis hijos, a mis nietos. Gané a Rafa”, decía sin creérselo mucho.

Aseguraba que el secreto fue jugar sin presión: “Se trata de la capacidad mental. Rafa está ahí cada punto. Supe mantenerme en el partido. Sé de lo que soy capaz de hacer en los partidos. No siento ninguna presión. Siento que no tengo nada que demostrar. Estoy aquí para jugar un gran tenis y disfrutarlo, como puedes ver. No querría haber vencido a Rafa en ningún otro sitio, quizá en la Centre Court de Wimbledon”, continuaba. Porque estaba emocionado, contento y dolido también por vencer a una leyenda: “No quiero volver a jugar contra él”, decía.

Tiafoe tiene una inmensa historia detrás: ““Soy hijo de inmigrantes. Mis padres son de Sierra Leona, se conocieron en Estados Unidos. Mi padre quería que jugáramos al tenis para conseguir becas para el colegio, no teníamos dinero para la universidad. Tenía una gran pasión por el juego. Verles experimentar mi victoria ante Nadal, no me puedo imaginar lo que pasa por sus cabezas. No van a olvidar lo ocurrido hoy en sus vidas”, decía muy emocionado.

Explicó que vio jugar a Kyrgios y eso, en cierta medida, le sirvió: “En los anteriores enfrentamientos no me di realmente la oportunidad. Anoche vi el encuentro de Kyrgios, el espectáculo que brindó. Esta mañana no pensaba en el partido para nada. Me levanté bastante relajado, con ganas de jugar al tenis y dar un paso más allá, los últimos tres años me he quedado en la cuarta ronda. Ese era mi objetivo”.

Con Kyrgios, con su victoria, con Alcaraz y Ruud luchando por el número uno, puede que haya llegado una nueva era: “El gran nivel de Nick es bueno para el tenis, le ves llenando los estadios. Alcaraz tiene una personalidad increíble. Sinner, Tommy, Fritz, yo mismo. Hay muchos chicos con gran nivel. Pienso que no habrá un Big 3, será como un Big 12. Está bien ver una nueva era”, aseguraba el tenista estadounidense, el hombre que protagonizó una de las grandes sorpresas del Us Open y de la temporada. Hasta medirse con él, Nadal no había perdido este año ningún partido en un Grand Slam.