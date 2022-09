El comentado abrazo entre Rafa Nadal y la mujer de Roger Federer

Roger Federer ya no es jugador de tenis, Rafa Nadal ha perdido a su gran rival y amigo y hay una sensación de orfandad en el tenis por el adiós de un tenista que por estilo y victorias ha marcado una época. El último en despedirse ha sido su gran amigo Severen Luthi: “Me ha costado un poco saber lo que quería decir... Han sido unas últimas semanas muy emotivas. Mirar el álbum de mi iphone me recuerda todo lo que hemos vivido juntos: las victorias en el Grand Slam, la victoria en la Copa Davis en Lille, la victoria en Pekín 🇨🇭 en los Juegos Olímpicos, pero también todos los momentos especiales que hemos compartido fuera de la pista: nuestras vacaciones, las bodas, las fiestas de cumpleaños, las bromas a otros miembros del equipo en múltiples continentes y ver crecer a tus increíbles hijos. Atesoraré estos momentos para siempre”, ha escrito en sus redes sociales para decir adiós a Federer.

Todos los adioses han sido muy emotivos, pero ninguno como la imagen de Roger y Rafa Nadal dándose la mano, durante muy poco tiempo, pero suficiente como para decirse adiós y que fue recogida por un fotógrafo. La imagen se hizo viral y dio para miles de comentarios. Nada puede evitar la emoción de verla. Pero es que toda la Laver Cup fue un homenaje a Federer y en él se vivieron momentos emotivos que aún están saliendo a la luz. “Queríamos que fuera una fiesta, una celebración. No es un funeral, nadie murió, todo está bien, así que tenemos que seguir adelante y celebrar quién es Roger, lo que aportó a nuestro deporte y lo que seguirá aportando en el futuro porque, como dijo, él no se va a ninguna parte”, ha asegurado Ivan Ljubicic, otro de sus entrenadores.

Ahora se ha publicado un abrazo entre Rafa Nadal y Mirka Vavrinec, la mujer del jugador suizo que ejemplifica lo bien que se han llevado los dos jugadores y lo que se respetan entre las familias. En ese abrazo, como en ese agarrón de manos, se ve el respeto y la admiración que se tenían los dos entornos, cuando lo más fácil era ver al otro como un enemigo.

The moment Federer's wife Mirka hugged Rafa Nadal after Roger's final game 🥺💗



(via @buticut)

Pero que Nadal y Federer han sido y son deportistas distintos. Lo reconoce el entrenador de Roger: “Ha sido admirable ver cómo has sido capaz de hacer malabares con tantas cosas a la vez; tu tenis, tus amigos, tu negocio, tu familia, pero sobre todo con una sonrisa en la cara. Seguirás siendo una inspiración para muchos con la pasión que tenías por el tenis. Sigo conociendo a gente de todo el mundo a la que inspiras y eso me hace muy feliz. Siempre recordaré que he pasado estos años con el tipo más agradable, generoso, positivo y divertido. Por último, te quiero a ti y a tu familia que siempre habéis estado ahí para mí”.

La familia de Federer siempre ha sido uno de sus grandes apoyos. Con dos pares de gemelos, el suizo muchas veces viajaba con dos profesoras con las que sus hijos podían seguir dando clase mientras le acompañaban en sus viajes alrededor del mundo ganando torneos y exhibiendo su tenis.