El polémico tuit de Rufián sobre Nadal, Federer y el “machismo tóxico”

Lo ha vuelto a hacer, el diputado de ‘Esquerra Republicana de Catalunya’ (ERC), Gabriel Rufián, siempre muy atento a la actualidad del deporte y muy activo en redes sociales ha vuelto a provocar un incendio redes sociales con un polémico aunque también aplaudido mensaje sobre la despedida de Federer. El político catalán publicaba una reflexión ha triunfado en redes sociales sobre la comentada imagen del tenista Roger Federer y el español Rafa Nadal tras disputar juntos el último partido profesional del deportista suizo.

Pese a que no pudo despedirse con victoria, Federer recibió un emotivo homenaje tras el encuentro contra los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, en una imagen que quedará para el recuerdo.

Mientras se mostraban imágenes de la carrera del tenista suizo, tanto el protagonista como Nadal no pudieron contener las lágrimas, dejando una escena que ha dado la vuelta al mundo. En ella ambos aparecen llorando y agarrados de la mano.

Pero Rufián no ha comentado el compañerismo, la amistad, el espíritu deportivo o el adiós de una leyenda que ha sido todo un caballero sobre la pista. El diputado de ERC ha ido más allá y ha utilizado esa icónica imagen como bandera social contra el “machismo tóxico”.

No sé si somos conscientes del poder de estas imágenes en la ruptura de ciertos estereotipos y en la deconstrucción de una masculinidad terriblemente tóxica.



Sobre todo entre los más jóvenes.



Bravo por ellos.

“No sé si somos conscientes del poder de estas imágenes en la ruptura de ciertos estereotipos y en la deconstrucción de una masculinidad terriblemente tóxica”, ha iniciado.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja ha destacado que es importante “sobre todo entre los más jóvenes” y ha terminado su tuit con esta frase. “Bravo por ellos”, ha terminado.

El mensaje acumula más de 20.000 “Me gusta”, casi 3.000 Retweets y cientos de comentarios que aplauden, afean o simplemente alucinan con el comentario del político nacionalista.

Eso solo está en tu mente

“Estupideces. Eso está más en vuestra mente que en la realidad hoy en día”, “Ahí lleva usted toda la razón. Como mujer, nada más masculino que un hombre sensible, “Esa barba hipermasculinizada que lleva rufian es tolerable en un régimen feminista? Se puede comparar a la de los Ayatolas del Régimen Irani, o simplemente es vaguete..”, “Si no ves esto normal, es que nunca has tenido amigos, una pena” o “Posiblemente este sea el tweet más chorra del mes, mereces un premio campeón has desgastado mucho la neurona que te queda” son algunos de los comentarios de los usuarios que ven cierto oportunismo en incluso ridiculez en su reflexión.

Madre mía, estáis para encerrar, ahora nunca antes compañeros y amigos lloramos y nos abrazamos o nos dimos la mano. Es increíble. pic.twitter.com/toKzWlXmEJ — Daniel MBuelga (@DMbuelga) September 24, 2022

Tiene mérito que lo entiendas todo mal siempre. Es lo contrario. Es la reivindicación de la masculinidad que llamáis tóxica. Esas dos personas han acabado siendo amigos después de dos décadas de competir el uno contra el otro a muerte. — Machistófeles (@machistofeles) September 24, 2022

No es la primera vez que Rufián revoluciona las redes con una algún mensaje sobre la actualidad deportiva. Tras el fichaje de Casemiro por el Manchester United y provocó un gran revuelo con un provocador tuit. “ÚLTIMA HORA | Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas”, escribió.