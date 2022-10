Alcaraz reacciona y derrota a Draper en Basilea: su primera victoria en el circuito como número uno

Cuando Carlos Alcaraz (victoria por 3-6, 6-2 y 7-5 ante Jack Draper) empezó a tomarle la temperatura a su partido de primera ronda de Basilea, todavía seguía teniendo un par de problemas. Por un lado, que iba ya break abajo. Y por otro, que el servicio del joven británico no parecía tener fisuras para poder recuperar ese marcador. Draper, zurdo, 193 centímetros, lanzaba misiles a más de 200 kilómetros por hora con el primer saque, y además lograba dar un efecto a la pelota que hacía que se fuera alejando del español cuando la intentaba devolver. Poco a poco, le fue restando alguno ya Carlos, pero era demasiado tarde para engancharse al primer set: tuvo dos pelotas de rotura que el número 45 del mundo resolvió con la solvencia que da tener un primer tiro demoledor y una buena derecha para remachar después.

Pero el partido ya había empezado a cambiar y la muestra fue que en el comienzo del segundo parcial sí llegó el break. Alcaraz se tranquilizó y con normalidad empezó la remontada. Jugaba intenso, pero sin necesidad de jugárselas porque sí. Y así, mandando de un lado a otro a su rival, Draper ya no lo devolvía todo. Jugó un primer set fantástico el londinense, un tenista que este año ya ha ganado a “top 10″ como Félix Auger-Aliassime, y en un Grand Slam como el US Open; y Tsitsipas, y era lógico que no pudiera mantener el ritmo. Pero lo más importante fue el ascenso del español, que dominó a placer ese segundo parcial con su imponente golpe de derecha: cuando tiene tiempo para plantarse y meter todo el cuerpo y acelerar, es una roca.

Todavía Draper se agarró al encuentro, pese a algunas dificultades físicas. Llamó al médico porque parecía que estaba medio mareado o incluso que había vomitado cuando fue al baño. La impresión era que resistiría mientras lo hiciera su saque, pero fue más allá. El break del murciano no fue definitivo porque después tuvo un mal juego y se volvió al empate: 4-4. Con 4-5, el británico incluso restó para llevarse el partido, pero el número uno no tembló y recuperando la paciencia, a la vez que buscaba la red en cuanto podía, solventó la revolución. Le costó mucho hasta cerrar, porque con 6-5 todavía necesitó el español salvar dos pelotas de rotura en contra, y además lo hizo con un par de golpes de fantasía: una derecha a bote pronto desde el fondo y otro bote pronto más cercano que tocó en la cinta... Mucho misterio para un partido que parecía controlado.

Es la primera victoria de Alcaraz en el circuito como número uno. Sí logró una en la Copa Davis, ante el surcoreano Kwon, que sirvió para que España se metiera en la fase final. Pero en su primer torneo en los más alto de la ATP, en Astana, no pudo con el veterano Goffin. En Basilea le espera una segunda ronda contra Mannarino o Van de Zandschulp.