El nuevo trabajo de Roger Federer

El que muchos consideran el mejor tenista de la historia, Roger Federer, se retiró de la actividad deportiva el pasado 23 de septiembre luego de disputar su último partido en la Copa Laver 2022, en la que compartió con su amigo y rival Rafael Nadal y otras estrellas del deporte blanco.

En ese momento, el ganador de 20 ‘Grand Slams’ confesó que fue una decisión difícil y que le tomaría tiempo saber a qué se dedicaría una vez dejara las canchas; sin embargo, un mes después y cuando ya se comienza a hablar de la temporada 2023, parece claro que es lo estaría tramando el suizo.

Según adelanta The Sun, Roger Federer está listo para convertirse en un experto comentarista de la BBC en Wimbledon después de dejar de jugar hace solo dos meses, según insinuó Sue Barker.

Al parecer, los directivos de la televisión pública británica estarían interesados en la incorporación de Federer como comentarista para las emisiones del Grand Slam, celebrado en Londres.

Comentarista de lujo

Barker, de 66 años, renunció como presentador principal de la cobertura de Wimbledon de la BBC después del torneo de este verano, 30 años después de unirse al equipo. Y Kingston News Hub reveló que insinuó que Federer podría cambiar la raqueta por un micrófono. El reemplazo de Barker no está claro, pero Clare Balding, la presentadora de fútbol Gabby Logan y el ex jugador de cricket de Inglaterra Isa Guha son los principales candidatos.

La BBC en Wimbledon 2022 ya incluyó entre sus colaboradores a los ex campeones John McEnroe, Martina Navratilova, Billie Jean King y Pat Cash. Otros comentaristas de grandes nombres fueron Tracy Austin, Johanna Konta, Caroline Wozniacki, Tim Henman y Annabel Croft. Y Federer admitió en septiembre que había dado un gran giro en su decisión de “nunca” trabajar en los medios. Él dijo: “Siempre pensé que nunca estaría del lado del periodista o que los comentarios nunca serían una cosa para mí, pero hace seis meses estaba pensando, Oh, ¿sabes qué? Comentar un partido podría imaginarlo tal vez. No puedo creer que esté diciendo eso, veremos qué pasa. Es solo una forma de seguir cerca del tenis y de los jugadores. “Así que esa podría ser una opción”.

Federer se retiró en la cancha entre sus lágrimas y las de su viejo rival y amigo Rafa Nadal, en la Copa Laver en septiembre. El dúo perdió el último partido de la Fed, un choque de dobles con la pareja estadounidense Frances Tiafoe y Jack Sock, 4-6, 7-6, 11-9 en el The O2 Arena de Londres.