El dato nunca visto con el que va a afrontar Nadal el Open de Australia

En las dos próximas semanas de Nadal y su entorno sólo pueden salir noticias positivas. El 16 de enero arranca el Open de Australia y el ganador de 22 Grand Slams se va a presentar en Melbourne en una situación inédita. Lo hará sin ganar un partido en 2023 y habiendo perdido seis de sus últimos siete partidos oficiales. Tiafoe, Paul, Fritz, Aliassime, Norrie y De Miñaur han sido los verdugos en la peor racha de resultados de Rafa en toda su carrera. La situación sólo puede mejorar.

La última derrota llegó ante el número uno australiano y lo hizo con una inquietante frase en el tercer set. Sufrió en break, se sentó y soltó al banquillo: “Estoy con un nivel de desconfianza brutal”. El reflejo es que después de casi tres horas de partido cayó ante De Miñaur por 3-6, 6-1 y 7-5. “He estado casi seis horas en pista, pero necesito más, necesito batallas como ésta. No he jugado muchos partidos oficiales en los últimos 6-7 meses. Días así ayudan, aunque las victorias hacen el proceso mucho más rápido, pero necesito seguir luchando. Por momentos he jugado a un buen nivel, sobre todo con el revés y el cambio de dirección con la derecha. Poniendo todo en perspectiva, sé que las condiciones no son ideales para mí, la pelota estaba muerta, no ayudaba mucho con el efecto. Los jugadores que pegan más plano tienen más opciones, aunque ni mucho menos es una excusa, hoy pude jugar un buen tenis, pero no lo suficiente”, aseguró Rafa.

El zurdo y su entorno son muy conscientes de que hay casi dos semanas por delante para presentarse en el primer Grand Slam del año con los argumentos suficientes para poder competir. Lo vivido el año pasado, con uno de los Grandes más increíbles de su carrera, no le vale al de Manacor: “Cada año y cada situación son diferentes. Nunca se sabe lo que puede pasar, porque hace un año en estas fechas parecía imposible imaginar lo que paso después, hoy parece complicado que vuelva a suceder. Voy a trabajar duro estas semanas para mejorar físicamente, jugaré algunos sets y eso me ayudará a ganar consistencia. No estoy demasiado alarmado o negativo sobre lo que ha pasado, había una opción muy real de perder estos dos partidos, el año pasado también perdí los de Abu Dhabi. Tengo un espacio importante para mejorar, creo que puedo conseguirlo, aquí estuve muy cerca de ganar a dos grandes jugadores”.

La mejor noticia para Rafa es que de los problemas físicos no hay ni rastro. Y ese es el mejor punto de partida para empezar a crecer. “Físicamente no he estado mal, pero necesito ser un poco más rápido, un poco más dinámico para leer mejor la pelota. En términos de problemas físicos no me puedo quejar, así que por esa parte estoy feliz, me ayuda a seguir adelante. La situación es la que es y tengo que mejorarla, eso es todo. Realmente creo que va a suceder, pero no sé cuándo. Espero que suceda pronto, no me veo tan lejos”.