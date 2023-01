Djokovic repite el “¿qué mirás, bobo?” de Messi, ¿contra quién?

Novak Djokovic no parece demasiado preocupado por su lesión previa al Open de Australia. Al menos, tiene tiempo y ganas de bromear, como se demostró en el gimnasio de Melbourne Park:

El tenista serbio estaba descansando cuando se cruza con él el argentino Diego Schwartzman. Y el gesto de Nole es inequívoco: imita a Messi, que en los cuartos de final del Mundial de Qatar tuvo un comportamiento más que reprochable contra Werhorst, autor de los dos goles que mandaron el partido a la prórroga. Leo está en medio de una entrevista en televisión después del encuentro y su rival estaba esperando (al parecer para saludarlo y pedirle la camiseta), pero venían calientes del choque y el “10″ de la Albiceleste no entendía por qué estaba ahí y le dijo: ““¿Qué mirás, bobo; qué mirás, bobo? Andá para allá”, haciendo los gestos con la cabeza que Novak repitió.

El serbio se hizo famoso hace muchos años por sus famosas imitaciones de otros tenistas, como Rafa Nadal, Roger Federer, Maria Sharapova, Andy Roddick... Pero con el paso del tiempo dejó de hacerlo, aunque es habitual verle bromeando.

El gesto al “Peque” Schwartzman no tardó en hacerse viral. Djokovic busca hacer historia en su regreso a Australia después de no poder disputar el torneo el año pasado al ser expulsado del país por no estar vacunado. El actual número cinco del mundo persigue su décimo título en Melbourne, que además supondría su Grand Slam 22, con lo que igualaría en el podio a Rafa Nadal, que es quien defiende la corona lograda en 2022. Nole es el hombre a batir por su relación con el torneo que más ha dominado y por la trayectoria que lleva, ya que desde julio sólo ha perdido un partido, ha disputado seis finales y ha conquistado cinco torneos.

En el Open de Australia no puede enfrentarse con Nadal hasta la final, después de conocer el sorteo. Se estrena contra el español Roberto Carballés y su camino, si se cumple la lógica, algo que no siempre sucede en el tenis, le llevaría por Dellien, Dimitrov, unos octavos de final con De Miñaur o Carreño, unos cuartos contra Rune, Rublev o Kyrgios y las semis con Ruud o Zverev. Además, en caso de triunfo recuperaría el número uno del mundo, que ahora está en poder de Carlos Alcaraz, la principal baja en Melbourne después de sufrir una lesión en la pierna en una de las últimas sesiones de entrenamiento antes de viajar.