Tommy Paul, el primer estadounidense en semifinales del Open de Australia en 14 años

Estados Unidos ha vuelto a ser protagonista en el Open de Australia y Tommy Paul es su último superviviente. De las cuatro raquetas que alcanzaron los octavos (Sebastian Korda, Tommy Paul, J.J. Wolf y Ben Shelton), Paul se ha convertido en el primer semifinalista de su país en Melbourne desde que Andy Roddick se colara entre los cuatro mejores en 2009. Paul se impuso a su compatriota Ben Shelton por 7-6 (8/6), 6-3, 5-7 y 6-4 en un partido que duró tres horas y seis minutos.

El partido era poco menos que un duelo de novatos. “Es la primera vez que juego en esta pista y en unos cuartos de final, y también la primera vez que Ben ha salido de Estados Unidos para jugar”, aseguró Paul que tomó los mandos del partido en un primer set muy equilibrado. El de Nueva Jersey cometió seis errores no forzados menos y su primer saque resultó letal, ya que se apuntó el 90 por ciento de los puntos disputados. Shelton no sólo afrontaba sus primeros cuartos de final de un Grand Slam. Con 20 años vivía su primer torneo lejos de Estados Unidos. El jugador que hace un año ocupaba el puesto 569 de la ATP se desinfló en el segundo parcial, pero no se rindió. Con el partido poco menos que imposible se rehizo y fue capaz de forzar el cuarto set. Paul no se inmutó. Agarrado de nuevo a su servicio cerró el partido en poco más de tres horas.

¿Final entre bielorrusas?

La bielorrusa Aryna Sabalenka (5) no tuvo piedad frente a la croata Donna Vekic después de imponerse por un claro 6-3 y 6-2 y se enfrentará en las semifinales del Abierto de Australia a la polaca de 30 años y sensación del torneo Magda Linette. Sabalenka, que acumula 143 golpes ganadores desde que arrancó el torneo, es la principal candidata al título tanto por su condición de mejor cabeza de serie como por su racha de nueve victorias consecutivas que inició con su título en Adelaida en la primera semana de la temporada. Vekic, que llegaba en uno de los momentos más dulces de su carrera después de ganar 16 de sus últimos 19 partidos, fue incapaz de hacer daño con un servicio que había funcionado a la perfección en rondas previas.

La otra semifinal medirá a la kazaja de origen ruso Rybakina con la bielorrusa Azarenka. Ante una hipotética final entre bielorrusas Sabalenka lo tiene clarísimo: “Ojalá suceda. Haremos todo lo posible para que suceda. Sería hacer historia, increíble, incluso sería complicado darse cuenta de lo que realmente significa. Honestamente, no sé lo que pasaría, sería algo enorme para nuestro país. Creo que ayudaría a otros niños para entender que pueden hacerlo bien en este deporte, que pueden llegar a formar parte del grupo de mejores jugadores”.