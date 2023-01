La sorprendente declaración de Tsitsipas a Margot Robbie tras ganar en el Open de Australia

El griego Stefanos Tsitsipas cumplió frente a la revelación de un sorprendente Open de Australia, el checo Jiri Lehecka, después de imponerse este miércoles por 6-3, 7-6(2) y 6-4 tras dos horas y 17 minutos, para acceder por cuarta vez a las semifinales del Open de Australia, donde le espera el ruso Karen Khachanov (18), con quien mantiene un incontestable cara a cara de 5-0 a su favor. “Tengo muchas ganas de ese partido. Es estupendo volver a semifinales. Estoy muy contento por la forma en la que he estado jugando hasta el momento. Tengo ganas de más, de mejorar. Quiero vivir experiencias mágicas aquí en Australia”, aseguró el griego. “Me siento muy bien con mi tenis, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Soy un tenista diferente, juego distinto, y mi mentalidad también es diferente. Cuando estoy en la pista no pienso en cosas negativas, simplemente salgo y juego”, continuaba.

Se siente como nunca: “Me siento muy bien. Hay una versión del tenis en la que estás agotado después de cada partido, en la que cada cosa que intentas hacer requiere mucho esfuerzo. Hay otra versión en la que haces tu trabajo, pero lo disfrutas tanto que no importa si es agotador o no. Últimamente me dirijo más a eso. Esta dinámica me ha vuelto muy hambriento y me ha creado muchas ganas de jugar al tenis y de conseguir nuevas cosas”.

Lehecka se convirtió en el jugador revelación de la competición después de alcanzar los cuartos de final en un torneo en el que se apuntó la primera victoria en cuadro final de un slam. El checo escaló 32 posiciones en una lista ATP en la que ocupa la posición 39 tras sumar 325 puntos.

“Cada rival tiene su propia historia, su propio tipo de dinámica que traen a pista. Hoy olvidé que Jiri era Next Gen, nunca pensé en ello. Entiendo cada uno de mis diferentes oponentes con la misma mentalidad. Nunca les pongo etiquetas. Cada partido es un nuevo capítulo de mi libro”, continuaba, “Yo mismo pasé por eso. En cierto momento se desvanece porque te haces adulto, ya no eres un niño. Estos chicos, Holger Rune o Felix Auger-Aliassime, están aún en una etapa de transición. Ahora estoy centrado en seguir fuera de ahí”, seguía.

El mensaje de Tsitispas a Margot Robbie

Pero lo mejor ocurrió en la entrevista después del partido. cuando el tenista declaró su pasión por el país: ““Australia es un gran país, me gustan muchas cosas de este país. De hecho, una de mis actrices favoritas es australiana... Margot Robbie”. El entrevistador es el ex tenista Jim Courier: “¿Margot Robbie? ¿Estás ‘tirándole la caña’? ¿Estás haciendo un esfuerzo por verla?”

Tsitsipas no lo ha negado: “Me gustaría verla algún día en la grada”.

Courier ha continuado con el asunto, quería la confesión completa del tenista: “Así pues, ¿estás invitando oficialmente a Margot Robbie? Solo quiero que quede claro”.

Y Tsitsipas, ya que se había metido en ese lío no sabía cómo salir, optó por la sinceridad, a ver si así su deseo se cumple: “Absolutamente”, contesto.