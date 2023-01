La respuesta de Djokovic ante el polémico vídeo de su padre con hinchas proPutin

La victoria de Djokovic en la semifinal ante Tommy Paul no impidió que la polémica por el vídeo de su padre junto a manifestantes prorrusos acabara. La décima victoria en diez semifinales, la posibilidad de ganar su vigésimo segundo Grand Slam, la opción de volver a convertirse en número uno... el ruido por la polémica protagonizada por Srdjan Djokovic no cesa y Nole no pudo ser ajeno a ello. Así que en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante el estadounidense tuvo que expresar su opinión. “Lo he visto como lo ha visto todo el mundo. Que la malinterpretación de lo que sucedió haya escalado a tan alto nivel es desafortunado. Digamos que hemos tenido muchas conversaciones con el director del torneo, con la prensa. Me ha afectado, por supuesto. No supe nada hasta anoche. Está claro que no me gustó ver eso”, comentó el de Belgrado.

“Mi padre, toda mi familia y yo mismo hemos vivido varias guerras a lo largo de los 90. Como dijo mi padre, estamos en contra de la guerra y jamás apoyaremos cualquier tipo de violencia o guerra. Sabemos lo devastadora que es para una familia, para la gente del país que la sufre. Eso es lo primero que me gustaría decir. Lo segundo: mi padre, como bien dijo, ha ido a hablar con mis aficionados después de cada partido, en la plaza principal de las instalaciones, para agradecerles el apoyo, darles nuestros respetos y hacerse fotos con ellos”, siguió Novak. “Cuando se hizo la foto, él pasaba por ahí. He oído lo que dijo en el vídeo. Dijo: “Gracias, adiós”. Por desgracia, alguien las interpretó de la manera incorrecta. Espero que la gente entienda que no hubo ningún tipo de intención de apoyar ninguna iniciativa de guerra o algo así. Había muchas banderas serbias y, pasando por ahí, pensó que se estaba haciendo una foto con gente de Serbia. Ya está. Se hizo la foto, saludó y se fue. No es agradable tener que atravesar por eso después de todo con lo que he tenido que lidiar el año pasado y éste mismo año en Australia. No es algo que quiera ni que necesita. Espero que la gente lo deje estar y podamos centrarnos en el tenis”.

Y es que el padre de Novak no asistió a la semifinal tras el vídeo en el que se le veía junto con aficionados a favor de la invasión rusa de Ucrania. “Mi familia ha vivido los horrores de la guerra y sólo deseamos la paz”, declaró Srdjan Djokovic, que precisó que está en Australia sólo para apoyar a su hijo. La polémica surgió cuando apareció un vídeo en Youtube que mostraba al padre de Djokovic posando durante unos segundos con aficionados, uno de ellos con una camiseta con la zeta, símbolo a favor de la guerra, y una bandera con el rostro de Vladimir Putin, en Melbourne. “Estaba fuera con fans de Novak, como he hecho antes en los partidos de mi hijo, para celebrar su victoria y hacerme fotos con ellos. No tenía intención de verme envuelto en esto”, explicó Srdjan. “Así que para que no haya interrupciones en la semifinal para mi hijo o el otro jugador, he decidido ver el partido en casa. Deseo un gran partido y estaré apoyando a mi hijo, como siempre”, concluyó el comunicado. La final ante Tsitsipas no piensa perdérsela.