Alcaraz le dedica a Valencia su victoria ante Rublev en las Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz reconoció que se sorprendió a sí mismo por la actuación que tuvo en su segundo partido de las Nitto ATP Finals, en el que derrotó a Andrei Rublev por 6-3 y 7-6 (10/8). “La forma en que jugué hoy desde la línea de fondo, con mi servicio. Estaba muy tranquilo. Simplemente traté de concentrarme en mi juego y en lo que tenía que hacer y olvidarme de que no me sentía bien y de que estaba enfermo”, aseguró después del partido.

En su nariz había una tirita que le ayudó a poder respirar mejor y a llevar mejor el resfriado, pero el cambio principal fue su actitud. “Una vez que entras a la cancha, tienes que olvidarte de todo, de tus problemas fuera de la cancha, y tratar de concentrarte en pegar un buen golpe de derecha, un buen revés y en hacer buenas tácticas contra el oponente. Creo que lo hice bastante bien y me sorprendí a mí mismo”, opinó. No tuvo que hacer frente a ninguna pelota de break en contra. Sirvió de maravilla, con diez saques directos.

Al acabar el encuentro, Alcaraz quiso dejar un mensaje en la cámara, como suelen hacer los ganadores. Escribió “Valencia” y al lado puso un corazón.

Después, habló sobre la situación que se está viviendo en España. "No he podido ir a Valencia. Ya he dicho que en lo que pueda contribuir lo voy a hacer. Ojalá que lo de Málaga no sea ni el uno por ciento de lo que ha pasado en Valencia. Sólo he visto que estaba lloviendo. Ojalá no vea ningún destrozo y que las chicas puedan jugar con normalidad", aseguró.

Después de las chicas, de la Billie Jean King Cup, cuyo estreno se vio retrasado por la nueva DANA (hoy miércoles tenía que haber jugado España contra Polonia, y finalmente lo harán el viernes), será el turno de los chicos (aunque durante un par de días ambas competiciones, que comparten sede, el Martín Carpena de Málaga, se solapan), donde Alcaraz comparte equipo con Bautista, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Rafa Nadal, en lo que será el último torneo del balear.

La selección se concentrará el fin de semana. Alcaraz lo hará más tarde por su participación en las Nitto ATP Finals. Quien sabe si incluso el lunes, un día antes del arranque (España juega el martes 19 los cuartos contra Países Bajos), como campeón del Torneo de Maestros. Con el triunfo ante Rublev se le abre el camino. Todo se decidirá el último día contra Zverev.