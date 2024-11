Alcaraz - Rublev, en directo: cuarta jornada de las Nitto ATP Finals 2024, en vivo

🎙️ "En cuanto se mueve, le cuesta respirar. Tiene algo de presión en el pecho, es un momento desagradable para estar enfermo".

"No hay duda de que jugará. Ya hemos pasado por esto antes. No creo que esté tan mal como para no poder jugar, pero será difícil que esté al cien por cien".

"Rublev es alguien que se mueve mucho y hay que estar bien de pie. De momento le cuesta (a Alcaraz) un poco más de esfuerzo recuperar el aliento entre punto y punto".