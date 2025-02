Alcaraz no encuentra los motivos de la derrota ante Lehecka en Doha

Alcaraz ya tiene la mente puesta en el primer Masters 1.000 de la temporada. Indian Wells comienza el 5 de marzo y en el desierto californiano Carlitos va a ser el segundo cabeza de serie por detrás de Alexander Zverev debido a la baja por sanción por dopaja de Jannik Sinner.

Después de levantar el título en Róterdam, Alcaraz ha competido en Doha y en la capital qatarí se estrelló en cuartos ante el Jiri Lehecka. El murciano no encuentra explicaciones a lo que sucedió ante el checo. Tenía el partido encarrilado en el tercer set, pero... Alcaraz sumó más golpes ganadores, menos errores no forzados, más puntos... y no fue capaz de ganar. Encajó los últimos cuatro juegos seguidos y se despidió de un torneo en el que debutaba. "No sé qué podría haber hecho mejor. Probablemente pude sacar mejor algunas veces, o cerrar algunos intercambios donde no acabé jugando un buen punto, pero sinceramente no lo sé", aseguró el español. "Sobre todo debo permanecer sólido con mi saque, pero no sé qué podría haber hecho mejor . Todo el crédito para él", continuó Carlitos.

La presencia de Samuel López en su palco en vez de Juan Carlos Ferrero en los dos últimos torneos no sirve como excusa en cualquier caso. "Cada mensaje que me transmite cada uno de ellos llega de la misma manera y ambos coinciden en su propuesta, por eso cuento con un equipo tan sólido. Son personas diferentes, eso sí es cierto. Cuando estoy con Samuel, fuera de la cancha me da calma, disfruto mucho de mi tiempo fuera de pista con él. Como digo, no sé qué lo hace diferente, pero el grupo al completo se comporta como un núcleo bastante sólido".

Alcaraz se va a dar algún día de tregua y retomará los entrenamientos para viajar la próxima semana a California.

El que sí tenía claro los motivos de su clasificación para las semifinales de Doha era Lehecka. Y apuntaba más allá del tenis: "Nunca había sentido nada parecido a lo que siento en este momento. Siempre creí en mí mismo, sabía que tenía este nivel, que era capaz de producir este nivel de tenis en este tipo de partidos, lo único que me faltaba era ser un poco más consistente". El checo aseguró que había mantenido la fe en todo momento y apeló a un factor que apunta a ser decisivo entre los rivales de Alcaraz: la paciencia, el saber esperar e intentar llevarlo al límite. Lehecka deja caer que las desconexiones en el juego de Alcaraz siguen siendo la cuenta pendiente para el número tres del mundo.