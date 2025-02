Ferrero desvela el aspecto en el que más trabaja con Carlos Alcaraz para que mejore

Carlos Alcaraz se ha tomado un mínimo descanso después de conquistar el ATP 500 de Róterdam, el primer título bajo techo de su carrera. Se quitó el tenista murciano el mal sabor de boca que le dejó la eliminación en cuartos de final del Open de Australia, a manos de un “tocado” Novak Djokovic.

Ganar en Melbourne era uno de los objetivos del año para Carlos, pues es el único Grand Slam que le falta en su palmarés, pese a que todavía es muy joven y tiene mucho margen de mejora. Desde su equipo trabajan en la mejora constante de un tenista que con apenas cuatro temporadas ya tiene mejor currículum que todos los jugadores en activo, a excepción de Djokovic, claro. “Con 21 años siempre se tiene margen de mejora. Carlos es un jugador súper talentoso pero que todavía tiene obviamente muchas cosas que mejorar, el tema mental y en la constancia en los partidos tiene muchísimo que mejorar. Y eso es lo bueno: tenemos una motivación y unos objetivos muy claros de los que él es consciente”, afirmó Juan Carlos Ferrero, el técnico del español, en “Radio Marca”. “Juanqui” no estuvo en Róterdam, por descanso, y lo sustituyó con éxito Samuel López, que ya ha pasado a formar parte más activa del grupo.

Así se prepara Alcaraz para ser más consistente

La constancia a la que hace referencia Ferrero no es la de pasar muchas bolas por encima de la red, no es ritmo, es intentar minimizar los altibajos que a veces tiene Alcaraz en los propios partidos, en los que entra en baches con varios errores consecutivos. La forma en la que han trabajado esto ya la explicó en este periódico Antonio Martínez Cascales, el director de la Ferrero Tennis Academy. En los sets o partidos de entrenamiento le ponen condicionantes. Por ejemplo, si gana tres puntos seguidos, le dan uno gratis. Pero, por contra, si va 15-0 y no gana el siguiente, le restan uno, por tanto el resultado en lugar de 15-15 es 0-15. Las condiciones de la competición no son imitables, pero para enlazar puntos en los torneos primero hay que hacerlo en los entrenamientos.

En lo técnico, el servicio es el golpe que más trabaja y en el que más margen de mejora tiene Alcaraz.

Sinner como inspiración

En la misma entrevista en Radio Marca, Juan Carlos Ferrero admitía que la presencia de Jannik Sinner y la mejora del italiano son en el fondo un aliciente más para Alcaraz. “Sinner es un jugador muy completo, ha sido muy consciente de lo que tenía que mejorar en los últimos años y ha ido consiguiéndolo. Tiene un equipo de trabajo alrededor con mucha experiencia que le ayuda mucho. Ha madurado en el último año y es muy consciente de las cosas que siente dentro del partido y lo que siente para ganar. Va a ser un rival muy duro y va a exigir mucho a Carlos para que no se duerma y siga mejorando”, dijo Juanqui. El propio Jannik ha reflexionado alguna de vez de la misma manera: que esté Alcaraz es un argumento más para mejorar.

El reencuentro entre Alcaraz y Sinner será en Doha. Sólo podrían enfrentarse en una hipotética final, pues son los principales cabezas de serie, al haber optado este curso Alexander Zverev hacer la gira de tierra batida por Suramérica.