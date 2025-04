Habrá semifinal española en Montecarlo: Carlos Alcaraz sobrevive a Fils

Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich se medirán en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo. Carlitos sobrevivió ante Fils en un partido en el que acumuló 41 errores no forzados. Se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3 después de dos horas y 24 minutos. El único precedente entre ambos fueron los cuartos de Barcelona en 2023 con victoria para el murciano por 7-6 y 6-4.

El tercer partido de la temporada de Alcaraz sobre arcilla roja reveló que Carlitos sigue necesitado de tiempo en pista sobre tierra batida para avanzar en el proceso de asentarse para todo lo que está por venir. Enfrente no estaba un cualquiera. El francés Fils tiene 20 añitos, uno menos que el español, pero es el único jugador que este curso ha estado en los cuartos de final de los tres Masters 1.000 que se han disputado. En Indian Wells le frenó Medvedev; en Miami, Mensik y en Montecarlo, Alcaraz.

El juego de Fils resulta incluso violento por momentos. Cuando Alcaraz se presentó en la central el francés ya mandaba por 0-3 con dos breaks incluidos. Carlitos se topó con un jugador que le obligaba a jugar alejado de la línea de fondo, que se sentía cómodo en los intercambios y que a la mínima ocasión que tenía rompía la bola. Alcaraz fue capaz de equilibrar el primer set en el octavo juego, pero cuando parecía asentado el francés volvió a la carga con un tenis cargado de dinamita. Daba igual que fuera con la derecha que con el revés. El caso es que lo pegaba todo y el murciano no podía estar un segundo tranquilo.

Fils sumó un tercer break en el noveno juego y cuando servía para llevarse el primer parcial fue capaz de salvar las dos oportunidades de rotura que tuvo Alcaraz. Pero es que de nueve que dispuso sólo fue capaz de aprovechar un par y la tercera no llegó en el décimo juego. El consuelo para el español es que Fils daba la sensación de estar cerca de su límite y su margen de mejora era considerable.

Y ahí fue donde incidió Samuel López en el comienzo del segundo set. "Tu no estás al cien por cien y él sí", le comentó desde la grada. "Llevo una hora y...", respondió Carlitos. Se trataba de resistir la virulencia de los golpes del francés porque en algún momento debía aflojar. El primer paso al frente fue salvar un par de bolas de break en el quinto juego. El siguiente fue meterse un poco más en pista para que Fils dejara de sentirse a gusto. Dio resultado a medias porque el set estaba en el mismo escenario que el primero, igualado después de ocho juegos. Y así siguió cuando ya no cabía lugar al error. En el undécimo juego Alcaraz consiguió levantar un 0-40 para no despeñarse. Y luego resolvió el parcial con las primeras bolas de break que tuvo. Rebajó el cupo de errores, el francés bajó de revoluciones y el partido se equilibró.

La igualdad no normalizó el partido que siguió instalado en una montaña rusa en ambas raquetas. Fils volvió a cobrar ventaja, 1-3, pero Alcaraz reaccionó a tiempo y llevó al francés al límite. El español igualó el parcial en el sexto juego y logró un break en el octavo. Fils se desquició. Estampó la raqueta con la arcilla roja, la pisoteó y se marchó del partido. Habrá semifinal española.

Así hemos vivido el Alcaraz - Fils, en directo hoy: cuartos ATP Montecarlo 2025, en vivo online