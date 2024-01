Alcaraz y la nueva generación contra el inmortal Djokovic y su increíble racha en el Open de Australia

A Carlos Alcaraz le enseñaron una foto de cuando tenía 13 años. Estaba con Rafa Nadal. "Me sigo poniendo nervioso cuando lo veo porque es mi modelo a seguir en el tenis", reconoció el murciano, ahora con 20 años y con el balear como rival además de como ídolo. Por desgracia, no podrá sentir esos nervios las próximas dos semanas, ya que Nadal se hizo daño en Brisbane después de su reaparición tras 11 meses sin jugar y se pierde el Open de Australia. Carlos, por tanto, se queda como principal referente del tenis nacional en el primer Grand Slam del año. Aparte estarán Davidovich, Bautista, Carballés, Zapata, Albert Ramos y Munar, en el cuadro masculino; y Badosa ("La espalda ya no me duele, pero necesito tiempo", aseguró), Sara Sorribes, Bucsa y Masarova en el femenino. Once jugadores y jugadoras, la cifra más baja de españoles en el primer "Grande" del curso desde 1996.

28 triunfos seguidos

Alcaraz lidera también la lista de candidatos a desbancar a Djokovic en el que es su territorio indiscutible. Hay una cifra que habla por sí sola: la última vez que el serbio perdió en la Rod Laver Arena fue en 2018. Chung le derrotó en octavos en tres sets corridos. El coreano era por entonces una de las grandes promesas del circuito, pero las lesiones, sobre todo una en la espalda, cortaron su carrera y no ha podido regresar a la élite. A partir de ahí, Novak ha ganado 28 duelos seguidos y cuatro títulos (no participó en 2022 por el esperpento vivido al no estar vacunado, después de que le dejaran entrar al país). De todos esos encuentros, 19 han sido en tres sets, siete en cuatro y dos en cinco, las dos veces que ha estado al borde del abismo: en la final de 2020 ante Thiem, al que remontó un 1-2; y en la tercera ronda de 2021 ante Fritz, cuando sufrió una rotura abdominal de la que logró sobrevivir... Ese día y el resto del torneo. En 2023 unos problemas en el muslo tampoco le cerraron el camino del triunfo. Esta vez llega con un problema en la muñeca. "Esta lesión no es tan grave como otras que tuve aquí", avisa el serbio.

"Derribar a Djokovic"

"Tenemos que derribar a Djokovic. No logramos hacerlo el año pasado. Aunque Carlos, Sinner y yo le vencimos partidos, no pudimos vencerlo en los importantes, excepto Alcaraz en la final de Wimbledon", afirma Rune, el tenista danés de la generación de Alcaraz (nació apenas seis días antes que el español), que busca más regularidad con Boris Becker en el banquillo. Jannik Sinner, por su parte, logró en el último tramo de la temporada pasada (finalista del Masters, victorias sobre Alcaraz, Medvedev y Djokovic, campeón de la Copa Davis) el refuerzo mental que necesitaba para dar el salto y empezar a brillar también en los Grand Slams. Y Alcaraz lo tiene claro: "Soy ambicioso y siempre quiero jugar contra los mejores para saber cuál es mi nivel. Sí, busco llegar a la final y ojalá jugarla contra Djokovic. Saber que aquí casi nadie es capaz de ganarle es una motivación extra". De los tres jóvenes citados, el murciano es el único que tiene ya títulos de Grand Slam. En los dos últimos años ha sumado uno en cada uno, el US Open 2022 y Wimbledon 2023, y se marca como meta sumar más en 2024.

Australia, por "conquistar"

De los cuatro "Grandes", Australia es en el que menos se ha lucido y en el que nunca ha alcanzado las semifinales. Su carrera todavía es muy corta y sólo ha participado tres veces. En 2021 tuvo que jugar la previa y superó una ronda del cuadro final. En 2022 ya entró directamente y pasó dos partidos, para ceder al tercero en el súper tiebreak del quinto set contra Berrettini, siete del mundo en ese momento y en su mejor estado de forma. En 2023 se lo perdió por lesión.

Alcaraz llega a la presente edición sin haber jugado torneos previos porque prefirió apurar al máximo la preparación de pretemporada, aunque ha participado en un par de exhibiciones de nivel (perdió contra De Miñaur, la sorpresa de este principio de curso, ya que en duelos oficiales también ha podido con Djokovic, Zverev y Fritz y se ha colado en el "top 10"; y ganó a Ruud) y lo hace también sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que se queda en España recuperándose de una intervención en la rodilla. Lo acompaña Samuel López, técnico habitual de Carreño (sigue de baja por problemas en el codo) y que ya estuvo con él en 2023 en Queen’s, torneo que ganó Carlos. "Es duro estar sin Juan Carlos, pero estoy con Samu, con el que tengo una gran confianza. Puedo aprender mucho de él", opinó el murciano.

Otros aspirantes

Aparte de los jóvenes, la nómina de aspirantes en el cuadro masculino la completan Medvedev, que ya ha sido finalista dos veces y es uno de los mejores jugadores del mundo en pista dura; Zverev, ya con confianza y olvidada su grave lesión en el tobillo; a ver qué Tsitsipas se ve y con De Miñaur y el también "rejuvenecido" Dimitrov preparados para dar la sorpresa.