Las cuentas de Djokovic y Alcaraz para el número uno

Cuando Novak Djokovic debute este año en la Rod Laver Arena acumulará 410 semanas como número uno del mundo. Nadie ha estado tanto tiempo en lo más alto y sólo Carlos Alcaraz puede destronar al serbio al final del torneo. La notable diferencia de puntos con la que ambos llegan a Melbourne (2.200) no lo es tanto, ya que el de Belgrado defiende título y Carlitos sólo puede sumar porque no compitió en la pasada edición por problemas físicos.

Alcaraz, que ha estado al frente de la ATP, durante 36 semanas es la única amenaza para Nole. La nueva distribución de puntos que ha establecido la ATP para los torneos deja sin opciones tanto a Medvedev como a Sinner. Desde este año se reparten más puntos en todas las rondas con dos excepciones: los que caen en el estreno y el campeón de cada torneo. Con esos números sólo Alcaraz puede desbancar al serbio y además depende de sí mismo, ya que si ganase el torneo aparecería el lunes 29 al frente de la clasificación mundial.

Las opciones de Carlitos son claras. Será número uno si alcanza los cuartos y Djokovic cae antes; si llega a semifinales y Nole no; si se mete en la final y su rival no es el de Belgrado y si levanta el título. Djokovic seguirá como número uno si iguala el resultado de Alcaraz; si el murciano no llega a cuartos; si es finalista y no gana Alcaraz y si levanta su undécimo título en Melbourne.

Alcaraz tendrá un clásico para empezar, Richard Gasquet. El francés, compañero de quinta de Nadal, ya sabe lo que es jugar con Carlitos. Se midieron en la final de Umag hace tres años y el murciano se impuso por un doble 6-2. El sorteo no ha sido demasiado amable con Alcaraz. La primera ronda, en teoría, es apacible, ya que Gasquet, con 37 años, está lejos del jugador que llegó a ser número siete del mundo y que acostumbraba a alcanzar la segunda semana en los grandes torneos. Las curvas para Carlitos aparecen en segunda ronda con un duelo muy exigente ante Daniel Evans (4/0 para el español en los precedentes) o Lorenzo Sonego (1/0 para el italiano). En tercera aparecen Juncheng Shang, que ha brillado la pasada semana Hong Kong, o el cañonero Alexander Bublik. El torneo termina de ponerse muy serio en octavos con un hipotético cruce con el estadounidense Tommy Paul (2/2). En cuartos podría aparecer el renacido Zverev o un más sencillo Ruud y en semifinales Medvedev o la opción más accesible con Rune.

Djokovic comenzará frente a Prizmic, un croata de 18 años procedente de la previa y que debuta en un «Grande». En segunda ronda podría verse las caras contra el ganador del duelo australiano entre el invitado Polmans y Popyrin. Luego llegarían Shelton, Tsitsipas y Sinner. Y todo sin Nadal ni Federer en el cuadro.