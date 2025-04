Alcaraz, pendiente de pruebas tras sus molestias en la final del Godó: "Confío en que no me va a perjudicar para Madrid"

Carlos Alcaraz llegó a su límite en la final del Barcelona Open Banc Sabadell y no pudo conquistar su tercer título en la Ciudad Condal, derrotado por Holger Rune (7-6 [8/6] y 6-2) en un encuentro que fue fantástico durante una hora y media, pero que terminó descafeinado desde que el español pidió ser tratado por el fisio cuando ganaba 2-1 el segundo set.

Se fue al vestuario, volvió muy animado, dándose una carrera como para mostrar que no era nada importante y que seguía en la pelea, pero la realidad fue bien distinta: ya nada fue lo mismo, Carlos estaba incómodo, buscada la red de forma precipitada para acabar los puntos cuanto antes y no hacerse más daño, y no sumó ni un juego más. «He dado todo lo que tenía», comentaba el murciano en la ceremonia de entrega de trofeos. Ya en conferencia de prensa entró más en profundidad en sus problemas físicos: «He notado algo en el abductor, en el psoas derecho, y cuando tienes una pequeña molestia saltan un poco las alarmas y es difícil mantener el foco. Ahora tengo dos días de descanso. Vamos a hablar con mi equipo médico y a hacer pruebas, pero con por lo que noto ahora yo creo y confío que no me va a perjudicar de cara a Madrid», opinó.

Pierde el dos del mundo

Le pesaron a Carlos la acumulación de partidos en lo físico y en lo mental, porque ya empieza el Mutua Madrid Open. Las dos últimas semanas ha jugado todos los encuentros posibles, diez, con final feliz en Montecarlo y no tanto en Barcelona, lo que además le ha hecho perder el número dos del mundo que recuperó el lunes pasado. Zverev ganó el otro torneo que se estaba jugando, en Múnich (6-2 y 6-4 a Shelton en la final), y recupera el segundo puesto de la ATP, aunque apenas les separan 35 puntos. Por delante continúa Jannik Sinner. La cita en la capital de España será la última que se pierda el italiano antes de volver a la pista, una vez cumplidos los tres meses de sanción por dopaje.

Un Rune muy ordenado

La final del Godó se le fue torciendo a Carlos Alcaraz desde mediados del primer set. Enfrente tenía un rival al que conoce bien, amigo desde que eran niños, compañero de generación (seis días les separan) y ex número uno del mundo júnior, que poco a poco va adquiriendo la madurez que le faltaba. El talento le ha llevado lejos (ha sido cuatro del mundo y con este ya ha conquistado cinco títulos, aunque de momento tiene muchos altibajos), pero si mantiene el nivel puede ir todavía más allá. Es un tenista agresivo por naturaleza, pero ha descubierto que en el tenis no siempre se puede ganar con el pim, pam, pum, que en ocasiones hay que ser paciente y atacar cuando se ha generado la oportunidad en el punto. Con este pensamiento, el comienzo de encuentro fue más que interesante y el primero en tomar ventaja con un break fue Alcaraz (3-2). Los dos jugadores son muy completos, pero cada uno buscaba la pequeña debilidad del otro: Rune tiene un revés más sólido y quería jugar con ese golpe en cruzado, para medir fuerzas con el de su rival; mientras que Alcaraz tiene una derecha más potente y en cuanto podía buscaba forzar a su oponente por ese lado.

Primer break, para Alcaraz

El break de Alcaraz no sirvió para asentarlo. Ahí falló el murciano, porque el juego siguiente no es que lo perdiera, algo que podía entrar dentro de lo normal, es que prácticamente lo regaló con demasiados errores. Le entraron las prisas y se le disparó la raqueta. Entró en un agujero negro de esos que a veces le absorbe y parecía destinado a ceder esa primera manga. Lo hizo, pero no sin pelear. Regresó a tiempo salvando dos pelotas de set y gritando un «vamos» que resonó en todo el Real Club de Tenis Barcelona. Se llegó al tie-break y Juan Carlos Ferrero le dijo: «Lo que hagas, con determinación». Pero también la tuvo Rune hasta que se vio con ventaja. El danés desaprovechó otras dos pelotas definitivas en el desempate, pero eso tampoco le hizo entrar en pánico y al resto consiguió su objetivo, forzando el error de Carlos al tirar muy profundo.

«Sé al nivel al que puede jugar, pero me ha sorprendido un poco lo ordenado que ha estado todo el rato», analizó el tenista murciano. El segundo set comenzó con la misma intensidad y tras las molestias de Alcaraz, todavía trato de apretar y tuvo bolas de break para ponerse 3-3. No las concretó y desde ese momento su cabeza ya se fue a otro lado.