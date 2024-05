Alcaraz pierde el miedo y desata su poderosa derecha para ganar a Korda y meterse en octavos de final de Roland Garros

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Roland Garros después de firmar su mejor partido del torneo ante el durísimo Sebastian Korda (6-4, 7-6 [7/5] y 6-3). El español va aclarando su cabeza conforme avanzan los días. Su llegada a París fue entre dudas por los problemas en el antebrazo. "Me dicen que puedo, pero todavía me da un poco de miedo de golpear la derecha al cien por cien", afirmaba. Ese temor ya no está, o al menos desapareció en el choque contra Korda. Carlos rompió la bola con su tiro preferido, con el que logró desmontar a un oponente que también le pega durísimo y que puso el encuentro exigente desde el primer momento.

El público se lo pasó de maravilla porque se vieron puntos de todos los colores: largos intercambios, juego en la red a ver quién era más habilidoso, voleas, muchas dejadas milimétricas (hasta 21 de Carlos, por seis de Sebastian), golpes por debajo de las piernas...

La clave estuvo en que el segundo set, que duró casi una hora y cuarto, cayó de parte del español, que antes había desperdiciado un break de ventaja. Korda lo siguió intentando, pero la montaña era ya demasiado alta. Alcaraz cerró el choque con 29 derechas ganadoras, pero no sólo las definitivas cuentan, también las intermedias, con las que va descolocando a sus oponentes. Fue un Carlos, además, táctico, buscando los cambios de altura: sobre todo con el revés tiraba uno para arriba y otro para abajo, para que el estadounidense no estuviera cómodo. El pupilo de Juan Carlos Ferrero dominó en todos los terrenos, como puede verse en los números. Si el punto era corto, de 1 a 4 golpes, sumó 60, por 40 de su rival. Si el intercambio era entre 5 y 8, logró 37, por 26 su oponente; y más igualado estuvo en los de más de 9 raquetazos: 22-21 para Alcaraz. Todavía tiene que mejorar en la conversión de bolas de break: confirmó cuatro de doce oportunidades, mientras que su oponente rompió dos veces de tres opciones. Sacó bien el número tres del mundo.

En octavos, al murciano le espera el cañonero Shelton y sus saques a 230 por hora o Félix Auger Aliassime, que ganaba 5-4, con break, cuando el partido se aplazó. Lo acabarán hoy. Y también hoy juega Paula Badosa contra su amiga Sabalenka (sobre las 14:00 horas, Eurosport) el duelo de tercera ronda.