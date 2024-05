Las alabanzas de una leyenda como McEnroe a Alcaraz: "En mi vida había visto..."

Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda de Roland Garros. Firmó un cómodo triunfo en su estreno ante Wolf y superó algunas dudas en su siguiente partido, contra el neerlandés De Jong, pero logró salir del agujero mental, en parte ayudado por los comentarios de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, desde el palco.

Se dice que esta edición del Grand Slam parisino es la más abierta posiblemente del siglo XXI, que empezó con el dominio del brasileño Gustavo Kuerten, para dar paso a los españoles (Albert Costa ganó a Ferrero en 2002 y Ferrero logró el título en 2003) y los argentinos (Gaudio se impuso en la final de 2004 al favorito Coria), previa a la época del rey Rafa Nadal. Esta vez estaba el balear, pero con unas circunstancias particulares que le emparejaron en primera ronda contra Zverev, y pese a competir bien, no fue suficiente. Djokovic no ha disputado ni una final en 2024 y Jannik Sinner y Carlos Alcaraz arrastran problemas físicos, el italiano en la cadera y el español en el antebrazo, que les han hecho perderse parte de la gira de tierra batida.

McEnroe, la edad y la derecha

No hay un favorito claro, pero una leyenda como John McEnroe sí tiene el suyo propio, como desveló en una entrevista en Eurosport, medio en el que trabaja. “No creo que Carlos [Alcaraz] tenga bajas expectativas. Novak dijo lo mismo. Bajas expectativas y grandes esperanzas. ¿Qué significa eso? ¿Perder en la final? Es distinto para los mejores. Si Carlos está sano, creo que puede ganar cualquier partido en cualquier superficie”, afirmó el estadounidense, que no tiene dudas a la hora de referirse al murciano: “Me encanta ver jugar a Alcaraz, es el mejor tenista que he visto a su edad [acaba de cumplir 21 años]. Necesitamos verlo más en este torneo en los próximos años. Está jugando muy bien, aunque a veces parece indeciso. Cuando lanza su derecha, es una de las mejores que he visto en mi vida, es un tiro maravilloso”, opinó el campeón de Wimbledon en 1981, 1983 y 1984. “A todos los rivales les gusta la actitud que tiene. Su mayor capacidad es la de ser capaz de sonreír en momentos de tensión. Espero que eso lo pueda trasladar a otros jugadores”, prosiguió.

La lesión en el antebrazo derecho ha hecho que Alcaraz no haya podido participar en Montecarlo, Barcelona y Roma. Sólo ha jugado en Madrid en la gira europea de tierra, y en la capital de España las circunstancias de juego, además, son diferentes. Fueron cuatro partidos, y además tuvo que volver a parar porque se le inflamó la zona. Estuvo unos días haciendo sólo físico, sin coger la raqueta. Esta es la cuarta participación del murciano en Roland Garros y siempre ha ido a más: tercera ronda en 2021, cuartos de final en 2022 y semifinales en 2023, el día que le dieron los calambres contra Djokovic por la presión.