Alcaraz, el precoz: de la anécdota con su primer técnico siendo infantil y jugando con cadetes a la conquista de las tres superficies con 21 años

Carlos Alcaraz siempre ha sido un tenista precoz, lo que ha llevado a cometer algún error de cálculo hasta a sus entrenadores. "Él ha ganado todos los campeonatos de España siendo de primer año, que es un poco como lo hacía Rafa Nadal, pero me acuerdo cuando jugamos el campeonato de España cadete siendo infantil de segundo, ya hablamos de niños dos años mayor que él", recuerda Kiko Navarro, que fue el técnico de Alcaraz entre los 9 y los 17 años, combinando los dos últimos con Juan Carlos Ferrero. "Yo tenía pareja y le dije que iba a volver pronto a casa, pensando que lo eliminarían rápido, y se metió en la final. La final la perdió con Nicolás Álvarez Varona, un chico que está jugando ahora Challengers [tiene 23 años, es el 858 del mundo, aunque llegó a estar en 2022 el 219], intentando meterse en el circuito profesional. Perdió 7-5 en el tercero [7-6 (8/6), 4-6 y 7-5] . Fue un partidazo, disputado en Lérida, que me acuerdo que fue un autobús de nuestro club con mucha gente", continúa.

El primer punto ATP

El torneo del que habla era en 2017. En 2018, Alcaraz consiguió su primer punto ATP en un Future en Murcia tras vencer a Federico Gaia, un italiano nueve años mayor que él. Carlos tenía 14 y 9 meses. Lo hizo antes que Nadal, que ya había cumplido 15, y se quedó cerca de los 14 años y 3 meses con los que lo consiguió... Nicolás Álvarez, el chico que le derrotó en aquella final cadete.

El número uno más joven

El tenista murciano ha conseguido trasladar esa proyección que tenía de niño al tenis profesional y con cada éxito que consigue se señala la edad como valor añadido. En 2022 se convirtió en el número uno más joven de la historia en el circuito masculino, con 19 años, cuatro meses y seis días, tras ganar el US Open. El anterior registro era de Lleyton Hewitt, con 20 años, 8 meses y 23 días. Por tanto, Carlos es el único adolescente que ha liderado la clasificación de la ATP. En 2023 su triunfo en Wimbledon fue ante Djokovic, que no caía ahí desde 2017: cuatro títulos seguidos (en 2020 no hubo torneo por la pandemia) y 34 victorias sin fallo del serbio ante 30 rivales diferentes, entre ellos Nadal (semifinales de 2018), Federer (la final de 2019, en la que salvó dos pelotas de partido) o Sinner (dos veces).

Grand Slams en todas las superficies con 21 años

Con su victoria en Roland Garros ya ha cerrado un círculo: el de tener títulos de Grand Slam en las tres superficies, la pista dura de Nueva York, la hierba de Londres y la tierra de París. También lo ha hecho antes que nadie, con 21 años y poco más de un mes. Nadal lo alcanzó con 22. Alcaraz, además ha necesitado sólo 13 participaciones en Grand Slams para esa hazaña: tres en Australia (los cuartos es su límite), cuatro en Roland Garros, tres en Wimbledon y tres en el US Open.

Por poner en perspectiva, Nadal lo hizo tras 20 torneos "Grandes", aunque es verdad que cuando lo logró, en Australia 2009, ya había levantado cuatro Copas de los Mosqueteros y el inolvidable Wimbledon ante Federer. El suizo, por su parte, conquistó todos los terrenos en 40 intentos, hasta que por fin pudo ganar en la Chatrier en 2009: fue el Grand Slam número 14 que conquistaba, pues tenía tres Open de Australia, cinco Wimbledon y cinco US Open. En la tierra francesa siempre se había topado con el rey Rafa (una derrota en semifinales y tres finales seguidas entre 2005 y 2008). Djokovic, por su parte, fue de maduración más tardía, y necesitó 46 participaciones hasta conseguir el "triplete" con su Roland Garros de 2016. Nole ya tenía en su palmarés seis Open de Australia, tres Wimbledon y dos US Open.

"Hemos entrenado toda la vida en tierra batida, aunque el tenis de Carlos quizá hace más daño en pista rápida"

"Hemos entrenado toda la vida en tierra batida, aunque el tenis de Carlos quizá hace más daño en pista rápida", asegura Kiko Navarro. Si se mira el número total de títulos del murciano, que son 14, ocho son en tierra, ya con la guinda de Roland Garros; cuatro en dura y dos en hierba. "Para mí es el jugador más completo, el que mejor se adapta a todas las superficies. Sus rivales en tierra bajan el nivel, exceptuando Nadal y Djokovic. Lo de Wimbledon sí fue una pasada, increíble, me sorprendió que se adaptara tan bien, cuando realmente nunca habíamos entrenado en hierba, solo los días antes al torneo", prosigue Navarro.

En constante evolución

"La construcción de un jugador nunca debería parar", explica Ferrero. Y más con un chico de 21 años como Alcaraz, que se divierte en pista, pero que ya sabe que a veces no todo puede ser siempre espectacular, que a veces el camino es la táctica y el sufrimiento. "Cambió mucho su táctica en el quinto set, empezó a jugar mucho más alto, más profundo para que yo no creara tanta potencia. Se ha vuelto todo más lento", analizó Zverev la final en París.

El límite de Carlos de momento no se sabe cuál es, pero las preguntas que le hacen apuntan a lo más alto posible. "Ganar 14 Roland Garros [como Nadal] o 24 Grand Slams [como Djokovic] está fuera de lo normal. Tienes que ser un extraterrestre para conseguirlo. Lo de Rafa aquí es casi imposible que se vuelve a ver, y los 24 de Djokovic ojalá pueda hacerlo, pero es casi imposible", admite el murciano, que una vez, no hace tanto, ya sonó y deseó ganar en Roland Garros y ese sueño lo ha cumplido.