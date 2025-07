Alcaraz - Sinner, la gran final de Wimbledon: "Han inventado una manera de moverse en hierba"

Cinco semanas después de pelear por el título en Roland Garros, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner repiten en Wimbledon. «Espero que sea un gran partido, pero no veo posible que sea mejor que la final de París », añadió el número uno del mundo. Lo visto en la Philippe Chatrier el pasado 8 de junio es para muchos la mejor final de Roland Garros de la historia, y oposita a uno de los mejores partidos de tenis de siempre. Los mismos jugadores no disputaban estas dos finales de manera consecutiva desde Nadal y Federer, que lo hicieron en 2006, 2007 y 2008. El suizo se llevó las dos primeras y en 2008 Rafa lo destronó, para unas semanas después, tras el oro en los Juegos de Pekín, alcanzar el número uno por primera vez.

Aquellas eran batallas de opuestos, sobre todo esos primeros años: Nadal era el rey de la tierra y Federer el dueño de la hierba. La rivalidad entre Sinner y Alcaraz no está tan marcada por la superficie, porque aunque son distintos en su manera de jugar, ambos se desenvuelven de maravilla pisen el suelo que pisen. «La tierra y la hierba son las superficies que más se diferencian, sobre todo en cuanto a bote y efectos. En la tierra lo que hace el especialista es que la bola bote y salpique hacia arriba, y en la hierba lo contrario, se busca que patine por abajo», explica Pepe Vendrell, el entrenador de un semifinalista en Wimbledon como Roberto Bautista.

"Lo normal era lo que hacía Murray, dar dos o tres pasitos para frenar; Sinner, Djokovic o Alcaraz están resbalando"

Con esas características, se puede desprender que la tierra favorece más a Alcaraz porque es capaz de jugar con más cambios de altura, y que la hierba sería más territorio de Sinner, que juega más plano y más directo; pero en la famosa final de Roland Garros el italiano tuvo tres pelotas de partido y mandaba por dos sets, y el que tiene dos títulos en el All England Club es el español. «Luego están los movimientos», prosigue Vendrell. «Lo normal es lo que hacía Murray: golpear y ajustar con dos o tres pasos de frenada», añade. El propio Alcaraz, cuando jugó sus primeros partidos sobre pasto, admitió que veía vídeos del británico y de Federer para saber cómo moverse mejor en una pista en la que es muy fácil acabar en el suelo. «En tierra sueles deslizar para luego jugar, y en hierba lo que se hace es jugar y luego dar dos o tres pasitos cortos para la frenada. Pero se está viendo que los Sinner, Djokovic o incluso Alcaraz ya están resbalando en hierba. Están inventando también esa manera de moverse en hierba», incide en su análisis el técnico de Bautista. En el reino del tenis ofensivo, están defendiendo pelotas que parecían imposibles. Djokovic mostró el camino y Sinner y Alcaraz lo han seguido y superado, adaptado a una velocidad todavía mayor que por momentos hace que parezca de videojuego.

Cada rival que juega con ellos dos llega a la sala de prensa sin palabras. Si Norrie habló de un nivel irreal del español o Fritz admitió que le volvió loco con todas las opciones que maneja, pues puede jugar con potencia o hacer dejadas, y además está sacando de maravilla; Shelton reconoció que jamás había visto una velocidad de bola como la que sufrió ante el número uno. Jugar a ritmo contra Sinner es un suicidio, pero Carlos tiene las armas para sacarlo de su zona de confort, porque domina todos los golpes. «Los slice [cortados], todo el tema de saque cortado, de habilidad por abajo, cobra mucha importancia en hierba. La bola va muy por abajo, el bote es muy raso. Son pequeñas diferencias, pero no tienes mucho tiempo para adaptarte », asegura Pepe Vendrell. «Alcaraz tuvo tres días para preparar Queen’s», interviene Jorge Aguirre, preparador en la Higuerón Tennis Center de Málaga del serbio Medjedovic, actual número 71 del mundo, y el técnico que estuvo con Davidovich desde niño y cuando ganó Wimbledon júnior en 2017. «En hierba hay que bajar las posiciones, dar pasitos más cortos, buscar la red con más alegría, el resto tiene más importancia...», explica Aguirre.

"La hierba es divertida: que si te pegas una estirada para una volea, que si metes dos restos buenos y es agradecido... Hasta el sonido es especial"

«Muchas veces se juega por debajo de la cintura, tienes que estar muy agachadito, y el cuerpo los primeros días se resiente y nota el cambio. Hay que ir con progresión, hay que trabajar siempre el tema de glúteos, espalda baja, hay que tenerlo muy bien agarrado. Y la pelota, la Slazenger, es pesada, con lo que suele ocasionar estrés en hombros, muñecas...», completa Vendrell. Todas esas fases las han pasado de maravilla Carlos y Jannik, que quita importancia a su codo dañado por una caída. El español fue de menos a más en Queen’s, igual que en Wimbledon, donde escapó de la trampa del primer día ante Fognini. El italiano pasó el susto contra Dimitrov en octavos y tuvo la suerte del campeón, ya que el búlgaro se lesionó cuando ganaba dos sets a cero. «La hierba es divertida: que si te pegas una estirada para una volea, que si metes dos restos buenos y es agradecido; hay menos desgaste físico por la duración de los puntos, hasta el sonido de la hierba es especial», opina Aguirre.

Alcaraz o Sinner, ganadores de los siete últimos Grand Slam

Seguramente no se vea un partido de cinco horas y media como en París, pero sí se espera una batalla intensa entre los dos tenistas que se están repartiendo el pastel las últimas temporadas. El US Open de 2023 que se llevó Djokovic fue el último Grand Slam que ganó un tenista que no fuera Alcaraz o Sinner. En 2024, el pelirrojo de San Cándido conquistó los dos de pista dura (Open de Australia y US Open) y el murciano hizo el doblete que ahora busca repetir (Roland Garros y Wimbledon). En 2025, Jannik volvió a vencer en Melbourne en la superficie dominante en la actualidad y Carlos repitió en la tierra de París. Uno de los dos saldrá con la corona en La Catedral. El tenis es muy cambiante y en cualquier momento puede unirse al club un joven como Fonseca, o dar un salto alguno de los que está ya instalado arriba, pero de momento lo que antes hacía el «Big 3» ahora lo están haciendo dos. Lo extraordinario de Djokovic, Nadal y Federer fue que prolongaron su dominio durante veinte años.

Desde el primer Wimbledon de Federer en 2003, cuando Rafa y Novak todavía no habían irrumpido del todo, hasta el último US Open de Djokovic en 2023, ya con Roger retirado y el español camino de hacerlo, se disputaron 81 Grand Slam y el trío levantó 66. Lo de Sinner y Alcaraz acaba de empezar.