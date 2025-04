Arranca la temporada de tierra: menos torneos y más dudas de Carlos Alcaraz

A mediados de la década de los noventa del siglo pasado el calendario tenístico ofrecía 34 torneos sobre tierra batida. Ahora son poco más de la mitad, 18. De los 63 «eventos», como los define la web de la ATP, no llegan al 30 por ciento los que se disputan en arcilla. La gira suramericana de febrero, la temporada primaveral que empieza hoy, aunque hubiera tres torneos menores la semana pasada, y algún torneo más secundario en el mes de julio.

En la agenda de Alcaraz aparecen tres Masters 1.000 (Montecarlo, Madrid y Roma), un ATP 500 (Barcelona) y Roland Garros. Carlitos ya está desde ayer en el Principado con Samuel López. Apenas ha hecho acto de presencia en la Costa Azul, el único torneo de su categoría al que se puede renunciar. Jugó en 2022 y cayó en segunda ronda ante Korda. El murciano llega con los números más flojos desde hace tres años. El balance de 15-4 con el título en Róterdam contrasta con el 15-4 de hace un año y la victoria en Indian Wells; el 18-2 de 2023 con títulos en Buenos Aires e Indian Wells y el 17-2 de 2022 con los triunfos en Río y Miami. Lo más inquietante no son los números.

Después de la gira estadounidense en pista rápida, Alcaraz ha estado unos días desconectado con su familia y amigos en Miami y la Riviera Maya. Más que las derrotas ante Draper –semifinal de Indian Wells– y Goffin –segunda ronda de Miami– preocupa el modo en que llegaron. Irregularidad, inconsistencia, juego errático, problemas con el saque... todo eso ha llevado a una conclusión a uno de los analistas más prestigiosos del circuito. «Creo que Carlos Alcaraz va a ser bastante inconsistente en cuanto a resultados. Venimos de un escenario en el que no estamos acostumbrados a un número uno así», asegura Mats Wilander, comentarista de Eurosport. Al sueco, Carlitos le recuerda en cierto modo a Agassi por su irregularidad y remarca que no cree «que Sinner sea así». El problema que ve Wilander es que «hay muchos jugadores que ahora piensan que le pueden ganar».

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open y que ha renovado como director de las Finales de la Davis hasta 2027, no lo ve así: «Me gustaría incidir en cómo somos aquí, en este país. Al final no sé si no somos conscientes o es la mentalidad y la cultura del español que sólo le parece bien el primer puesto y a veces se infravaloran otras cosas, otros éxitos de otros deportistas. En el tema concreto de Carlos, no sé de qué tenemos que estar preocupados. Es un jugador que con 21 años ha ganado cuatro Grand Slams, que está sano y no tiene problemas físicos y tiene el futuro que tiene por delante. A mí lo único que me provoca Alcaraz es ilusión porque me quedan muchos años de poder disfrutarlo». Y continúa: «La época más reciente ha sido la mejor de la historia del tenis, donde han coincidido tres , casi cuatro, auténticos fenómenos que hubieran sido claros dominadores de su generación en cualquier otro momento. Si nos ponemos a comparar con eso, claro, no va a ser muy positiva. Pero ahora tenemos a Sinner y Carlos que lideran el tenis a nivel mundial y tienen una rivalidad que va a ser mejor, incluso, con el tiempo, porque los dos van a mejorar y eso es en lo que debemos de centrarnos. Yo me quedo con que en un momento en el que el ‘‘Big Three’’ se va, aparecen estos dos fenómenos».

Sin Sinner, al que le queda poco más de un mes de sanción por dopaje, la tierra batida ofrece multitud de incógnitas. Djokovic va a cumplir 38 años el 22 de mayo, tres días antes de empezar Roland Garros; Alexander Zverev está obligado a bajarse en algún momento de la montaña rusa en la que vive su tenis; ¿volverá a ser el turno de los Ruud o Tsitsipas?; darán más pasos al frente los más jóvenes (Joao Fonseca, Mensik...) y ¿qué Carlos Alcaraz aparecerá en la tierra batida?