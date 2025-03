Así queda el ranking ATP tras la derrota de Alcaraz en Indian Wells: Sinner es más número uno sin jugar

Carlos Alcaraz vio cortado su camino en Indian Wells por el británico Jack Draper, en un extraño partido de semifinales (6-1, 0-6 y 6-4). El español había sido el ganador del considerado como quinto Grand Slam las dos últimas temporadas. El último en derrotarlo había sido Rafa Nadal en 2022, también en las semifinales, y no pudo defender con éxito esa doble corona.

“Quizás hoy al enfrentarme a Draper, que estaba jugando muy bien, muy sólido, con un juego que en Indian Wells le viene bastante bien, yo me he enfocado en lo difícil que podía ser el partido, y en el nivel de Jack, más que en lo que yo hago bien. Eso es lo que me ha pesado hoy”, analizó el murciano, que espera “haber aprendido esa lección” para su próxima cita, el segundo Masters 1.000 de la temporada, el de Miami, donde también sabe lo que es ganar, en 2022. Carlos admitió también que había estado nervioso todo el día, que en el calentamiento no sintió la bola y eso le afectó en el partido.

La derrota de Alcaraz le hace además ceder terreno, aunque no puestos, en la clasificación de la ATP. Él mismo admitió en Indian Wells que en los próximos meses volver a ser número uno del mundo no era un objetivo, que eso sólo podría llegar si hacía las cosas bien e iba ganando torneos.

El ranking mundial funciona de la siguiente manera: los jugadores ganan una serie de puntos en función de la ronda a la que llegan, y esos puntos duran 52 semanas, de ahí que se hable de “defender” lo logrado el año anterior (como los torneos suelen coincidir, se restan los puntos logrados el año anterior, porque han “caducado”, y se suman los logrados en la presente temporada).

Este sistema hacía que Alcaraz, que defendía título, sólo pudiera salir de Indian Wells con los mismo puntos con los que empezó, pero al caer en semifinales va a perder 600 (se le quitan los 1.000 del título de 2024 y se le suman los 400 de las semifinales de 2025). Algo similar ha sucedido con Zverev, que lo ha hecho peor que el curso pasado y en la operación sale con 190 puntos menos.

Eso hace que se dé una curiosidad: Jannik Sinner no defendía puntos y sin jugar en Indian Wells, por estar cumpliendo la sanción de tres meses por dopaje, es más líder todavía que hace dos semanas.

Algo similar ha sucedido con Novak Djokovic, que asciende dos puestos pese a su derrota en segunda ronda ante Griekspoor, porque no defendía puntos y alguno de sus rivales lo ha hecho peor que la anterior edición. Draper, el verdugo de Carlos, entra por primera vez entre en el “top 10”.

La clasificación, en su “top 10” es la siguiente, a partir de mañana:

1. Jannik Sinner (Italia) 11.330 puntos

2. Alexander Zverev (Alemania) 7.945 puntos

3. Carlos Alcaraz (España) 6.910 puntos

4. Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.900 puntos

5. Novak Djokovic (Serbia) 3.860 puntos

6. Casper Ruud (Noruega) 3.855 puntos

7?Daniil Medvedev (Rusia) 3.680 puntos

8?Jack Draper (Gran Bretaña) 3.450 puntos (si gana Indian Wells llegará a 3.800, y se colocará siete del mundo, pues supera a Medvedev, pero si lo pierde será noveno, pues Rune se pondría octavo con 3.620)

9?Andrey Rublev (Rusia) 3.440 puntos

10?Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.405 puntos

A partir de ahora ya sí empieza una oportunidad de recortar puntos a Sinner, que se perderá Miami (cederá 1.000 puntos, pues es el defensor del título en 2024), Montecarlo (400) y Madrid (200). El italiano empezará a competir en el mes de mayo con 9.730 puntos. Alcaraz defiende 200 puntos en Miami, ninguno en Montecarlo, pues se lo perdió en 2024; y 200 en Madrid. Además, también acudirá a Barcelona al Conde de Godó, donde el ganador (y él lo fue en 2022 y 2023) se lleva 500 puntos. En 2024 no participó por las molestias en el antebrazo que le dificultaron la gira de tierra.

Eso sí, en junio y julio Alcaraz llega a su momento más crítico, en lo que ranking se refiere, pues defiende los 4.000 puntos de los títulos de Rolan Garros y Wimbledon.