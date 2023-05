Bronca entre Fucsovics y Baez: "Estos malditos niños de 20 años..."

El tenis espera con ansiedad que empiece Roland Garros, plato fuerte de la gira europea de tierra batida, pero la actividad no para con un par de ATP 250. La mayoría de los tenistas top está descansando, pero algunos como Ruud, Zverev o Fritz están en Génova. En Lyon el principal cabeza de serie es Félix Auger-Aliassime, y el partido polémico lo protagonizaron el húngaro Marton Fucsovics y el argentino Sebastián Báez, que tuvieron este encontronazo:

La traducción de lo sucedido es lo siguiente. "¿Cuántos años tienes? ¿12 años?", le dice Fucsovics en un descanso a su rival. "No, 22", contesta Báez. "Estás actuando como un chico de 12 años. ¡Estos malditos niños de 20 años! No es el único. No juega limpio. Dice 'vamos' en cada punto que fallo. Grita como una perra", sigue quejándose el magiar, ya en conversación con el juez de silla, que es el español Manuel Franco. Éste le termina respondiendo: "Está bien que hables conmigo, pero no me gusta este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado y que no te guste, pero no me gustan esas palabras. Me gusta hablar contigo sobre eso, pero no esas palabras", le insiste. "Fue lo mismo la semana pasada contra Norrie, pueden hacerlo, lo sé pero es demasiado", continúa el magiar. "Por favor no utilices esas palabras, de lo contrario...", le explica el árbitro gallego.

El partido siguió y Báez terminó llevándose la victoria por 6-4 y 7-6 (7/5). En el momento de darse la mano en la red también hubo un momento tenso.

Baez se enfrenta ahora a su compatriota Cachin en un torneo en el que el español Pablo Llamas Ruiz, de 20 años, está disputando su primer cuadro final ATP. Es el 240 del mundo y derrotó al australiano Purcell (6-4, 6-7 [6/8] y 6-1). Ahora se enfrenta con el principal favorito, Félix Auger-Aliassime.