Thiem se retira y esto cuenta Alcaraz de su hermano: “Quería jugar como él, misma raqueta, mismo estilo...”

Dominic Thiem quiso jugar en casa el último torneo de su carrera, en Viena. Perdió con el italiano Darderi por 7-6 (8/6) y 6-2 y después admitió: “Obviamente, mi nivel ahora no es el adecuado, pero tengo que decir que en el primer set jugué al máximo o incluso por encima de él”, admitió a los medios oficiales de la ATP.

El mundo del tenis ha querido homenajearlo con un bonito vídeo en el que participan muchos tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, que desvela una anécdota familiar, con Thiem implicado. “Tuve la oportunidad de verlo jugar mucho. Compartí algunos torneos con él. Cuando jugué mi primer torneo ATP Tour en Río de Janeiro en 2020, tuve la oportunidad de practicar con él. Estaba muy emocionado por eso. Lo vi vencer a los grandes jugadores, ganar los grandes torneos. Tuvo una carrera realmente grandiosa. Mi hermano pequeño solía jugar al tenis y era un gran admirador de Dominic Thiem. ¡Jugó con la raqueta de Thiem, no con la mía! Así que siempre estaba viendo los partidos de Dominic y mi hermano me decía a menudo: 'Quiero jugar como Dominic Thiem. Quiero jugar como él, con la misma raqueta y el mismo estilo'. En mi familia tenemos en muy alta estima a Dominic”, explica en el murciano.

Las lesiones

Thiem se retira después de unos años en los que su cuerpo llegó al límite. Una lesión en una muñeca lo lastró y no pudo ser el de antes. Llegó, además, después de conseguir su gran éxito, el US Open 2020, el de la pandemia, en el que remontó dos sets a Zverev en la final. El propio tenista aseguró que seguramente la lesión no fue casualidad, que después de ese éxito en Nueva York bajó un poco el pistón en los entrenamientos (él que se machacaba, con una preparación como si fuera un "marine"), y cuando quiso recuperar la intensidad de antes, después de una derrota en primera ronda de Roland Garros, se rompió.

Sus números con el Big 3, espectaculares

Es una muestra más de lo complicado que es el tenis, tanto a nivel físico como mental. El austriaco logró sumar un Grand Slam, aunque no fue en París, donde esperaba todo el mundo, después de haber disputados dos finales con Rafa Nadal. Conquistó 17 torneos, uno de ellos Masters 1.000 (Indian Wells 2019) y el US Open fue el último. La categoría de tenista que era se ve también en sus cara a cara con el “Big 3”. Con Rafa tiene un 10-6 en contra, con cuatro de sus seis triunfos sobre tierra batida; con Djokovic, un apretado 7-5; y a Federer se lo tiene ganado, 2-5.