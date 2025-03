Carla Suárez: «Muchas tenistas no se quedaban embarazadas antes por miedo a qué iba a pasar»

Carla Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 36 años) es la nueva seleccionadora de tenis. Ha dado su primera lista para la Billie Jean King Cup, en abril, en la que están Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Bucsa, Nuria Párrizas e Yvonne Cavallé. Como jugadora, fue la seis del mundo, la primera «top 10» española tras la época dorada de Arantxa y Conchita. Superó un cáncer y volvió a las pistas para retirarse en 2021. Después, ha sido madre. En su acto de presentación, pusieron un vídeo suyo jugando. Le sacó una sonrisa.

¿Qué siente al ver las imágenes?

Esa competición [la Billie Jean King Cup, antes Copa Federación] me enseñó mucho. Era complicada, nosotras estábamos acostumbradas a un deporte individual, esto es por equipos, y hasta que no fui cogiendo experiencia y cierta madurez, no fui gestionándolo bien. Me reía un poquito porque me traía esos recuerdos.

¿Es en realidad una competición distinta?

Sí, porque sabes el esfuerzo que pone el equipo, médico, fisio, encordadores... Para ellos es una semana especial. Cuando eres capaz de triunfar en el circuito individual es un poquito por ti, y por tu equipo de trabajo, pero es más reducido; aquí si triunfas es por todo un país, por todo un equipo, y por eso hay esa carga emocional.

¿Cuál cree que es su labor como capitana?

A mí me gustaba que me dieran tranquilidad y confianza, que el trabajo previo fuera bueno e intenso para intentar sacar el máximo rendimiento en competición. Eso es lo que trataré de transmitir a las chicas. Voy a intentar conocerlas poco a poco más, ellas están acostumbradas a viajar con un grupo de trabajo y yo no estoy tanto en el día a día; sobre todo para saber lo que les gusta que se les diga en un momento determinado u otro.

Paula Badosa no está en la lista. ¿Ha hablado con ella?

En esta primera eliminatoria no puede estar. Sufrió mucho el año pasado por problemas de espalda, ahora no ha podido jugar en Indian Wells, el cambio de superficie perjudicaba a su estado físico... He hablado con ella y está dispuesta en todo momento a jugar, pero esta vez no ha podido ser y hay que respetarla y, sobre todo, cuidarla.

Paula ha hablado mucho de salud mental. ¿Vivió usted momentos así durante su carrera?

Tan, tan profundos y tan intensos, no. En mi carrera deportiva recuerdo sobre todo disfrutar. Había momentos en los que se perdía, una época de muchas derrotas, pero siempre mantuve, cómo decirlo, la perspectiva de lo que estaba haciendo, que era un deporte. Claro que quería ganar, pero nunca [se lo piensa un poco]... Sufrí en exceso. Esa sería la palabra. A mí me gusta que la gente que sufra se abra y lo explique, porque creo que eso ayuda, y, sobre todo, que tengan la oportunidad de hablar con un profesional para buscar una solución.

Lo suyo no fue pequeño. Superó un cáncer [linfoma de Hodgkin] y volvió para retirarse en la pista. ¿Está ya olvidado?

Sí, con revisiones cada seis meses, pero de momento todo bien.

Preguntó a otros deportistas que lo habían sufrido ¿Le han pedido ayuda a usted?

Son enfermedades que están en el día a día de todos. De una manera o de otra nos puede afectar, o con un familiar cercano, un amigo... Era intentar hablarlo. Hay una chica de baloncesto, Ainhoa [López], que también lo tuvo, hablé con ella, cosas que podía hacer, que no, y le vino muy bien; luego Kirian, jugador de la Unión Deportiva, intenté también darle tranquilidad. Ahora el pobre ha recaído. Tampoco mucho más, solo intento dar visibilidad para que la gente sepa, por ejemplo, que hacer deporte viene muy bien, aunque a veces se dice lo contrario.

Su labor como seleccionadora también incluye crear cantera. ¿Cómo se hace?

Es muy importante, ahora con el apoyo de Iberdrola. Las chicas hoy en día tienen muchas distracciones, por decirlo de alguna manera; también el pádel ha crecido muchísimo y nos «roba» jugadoras. Hay que intentar que las chicas no dejen de jugar al tenis, que creo que es un deporte bonito, también sacrificado. Sobre todo intentar que con 14, 15 o 16 años, que es cuando intentas tomar una decisión en tu vida, no dejen de jugar.

También es un momento difícil por dinero, porque lo normal es pagar por competir.

Sí, obviamente. Y todas estas ayudas van a ser positivas. Intentaremos que no se pierda el tiempo.

La eliminatoria de la Billie Jean King Cup es complicada...

El formato ha cambiado, es un grupo de tres [R. Checa será anfitriona, y Brasil] y pasa solo la líder. Son dos países con jugadoras del «top 10», del «top 20»... Va a ser complicado, pero tenemos nuestras armas. Hay que intentar que las chicas se vean con capacidad para poder quedar líderes.

Se han aprobado ayudas ahora para las jugadoras que quieran ser madres.

Creo que antiguamente había jugadoras que querían ser madre más jóvenes, pero quizá por ese miedo de no saber qué iba a pasar, o de no tener ese apoyo, no lo eran. Ahora estamos viendo cada vez más casos de jugadoras que paran un año y medio para ser madres y vuelven sin ningún tipo de problema. Que la WTA haya apostado por ello es muy positivo.

El dinero es de Arabia Saudí, eso puede generar debate.

Quedémonos con lo positivo, con ayudar a esas chicas que quieren ser madres.

¿Echa de menos jugar?

No, la verdad es que no. En esta respuesta no tengo dudas.

¿Pero lo hace alguna vez?

Alguna vez. Desde que me retiré he cogido la raqueta muy poquito, pero con este nuevo cargo me he tenido que poner las pilas.

No se puede acabar sin preguntar por el revés a una mano que usted usaba y ya casi no se ve...

Va desapareciendo, pero es normal, porque el tenis evoluciona a lo físico, a la potencia. A las niñas se les enseña a dos manos porque cuando eres joven no tienes tanta fuerza y es más fácil. Va a épocas, igual de repente de aquí a cien años se recupera.