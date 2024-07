Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev, semifinales de Wimbledon 2024: horario, dónde ver online y TV en directo

Carlos Alcaraz ha ido creciendo a la vez que avanzaba Wimbledon y ya está en semifinales a pleno rendimiento. En su camino ha eliminado al “novato” Lajal, queb se estrenaba en el cuadro final de un Grand Slam; a Vukic; a Tiafoe, en una tercera ronda en la que lo pasó mal de verdad; a Humbert y a Tommy Paul, que también se llevó el primer set del partido.

“Creo que ha ido de menos a más en el torneo, con jugadores complicados. Tiafoe, Tommy Paul... Son tenistas peligrosos a los que les gusta jugar rápido. En los cuartos tuvimos que cambiar un poquito la táctica de jugar más despacio, porque el otro, cuanto más rápido le jugabas, pues más rápido te volvían. Pero bueno, las sensaciones son buenas y sobre todo que es capaz de solucionar los problemas que está teniendo”, analizó Juan Carlos Ferrero la trayectoria de su jugador, que con 21 años y pese a lo bueno que es todavía tiene lecciones que aprender y lo está haciendo. Una es la paciencia y otra es que no siempre se puede ganar con brillantez y en ocasiones es necesario ser más táctico.

Las desconexiones

"Al cien por cien sí que está llegando en muchas partes de los partidos. Obviamente, pues esas pequeñas desconexiones que a veces tiene, pues... Pues baja, ¿no? Al 60 o al 70 por ciento. En los cuartos, desde el 2-0 del segundo set creo que dio un recital de tenis, de tocar la pelota bien y ser táctico. El cien por cien no es sólo tenístico. Puede ser mental, puede ser en los momentos más complicados, como puede ser el 0-30, 4-4 en el cuarto set contra Tiafoe... A nivel tenístico tengo claro que ha ido de menos a más y ahora se encuentra tocando la pelota muy bien", continuó el preparador del número tres del mundo.

Repetir título

Alcaraz ya ganó Wimbledon el año pasado. No son tantos los jugadores que han logrado defender la corona con éxito en el cuadro masculino: Rod Laver (1968 y 69), Newcombe (1970 y 71), Borg (ganó de forma consecutiva entre 1976 y 1980), McEnroe (1983 y 84), Boris Becker (1985 y 86); Pete Sampras (entre 1993 y 1995 y entre 1997 y 2000); Roger Federer (entre 2003 y 2007) y Djokovic (2014 y 15 y entre 2018-22).

Horario y dónde ver las semifinales de Wimbledon

Le quedan dos pasos a Alcaraz para repetir éxito, pero Ferrero avisa: “Hay que intentar no pensar en el título, que es algo que todavía queda muy lejos”. El siguiente obstáculo de Carlos serán las semifinales. Su rival será Daniil Medvedev, el ruso que en cuartos eliminó en cinco sets a Jannik Sinner, el número uno del mundo. Esta semifinal será el viernes 12 de julio a las 14:30 horas (13:30 en Canarias). Se disputará, por supuesto, en la pista central, después de que el español disputara los cuartos en la pista 1. El encuentro puede verse en directo a través de Movistar + y el minuto a minuto podrá seguirse en la web de LA RAZÓN.

Como el año pasado

Esta semifinal es la repetición de la de 2023, en la que Carlos Alcaraz derrotó por un triple 6-3 a Medvedev, con mucha contundencia. “Sabemos cómo tenemos que jugar contra él para intentar hacerle daño, pero todos los partidos no son iguales. Después de Wimbledon, nos ganó en el US Open”, recordaba Ferrero. En el total en sus cara a cara van 4-2 a favor del murciano. En Wimbledon, 1-1, porque aparte de la final de 2023 también jugaron en segunda ronda de 2021, con Alcaraz muy joven, y el ruso se impuso en tres sets. Si el español afirma que a veces enfrentarse a Daniil es como jugar contra una pared “porque la bola siempre vuelve”, Medvedev destaca de Carlos que puede sacar un tiro ganador desde cualquier posición.

La otra semifinal

Cuando acabe el partido entre Alcaraz y Medvedev se jugará la otra semifinal: Novak Djokovic contra Lorenzo Musetti. El serbio llegaba al All England Club con dudas lógicas porque le acaban de operar del menisco de la rodilla derecha. Puede que no esté al ciento por ciento, pero sí lo suficientemente competitivo. No ha tenido que jugar los cuartos por la retirada de De Miñaur. Para el talentoso italiano, será su primera vez en la penúltima ronda de un Grand Slam, pero aviso: "Tengo oportunidades".