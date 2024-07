El feo gesto de Djokovic contra Nadal que ha provocado duras reacciones

Novak Djokovic contra Rafa Nadal, en losJuegos Olímpicos de París, el partido de los partidos en el escenario de los escenarios. Pero no ha podido ser para Rafa Nadal, que esta tarde tiene partido junto a Carlos Alcaraz en los dobles. 6-1 y 6-4 ha ganado Djokovic, mucho mejor en el primer set, pero que ha sufrido mucho más en el segundo. Pero físicamente está mejor que Rafa y se ha notado.

"Ha sido una paliza durante mucho rato. Hay que aceptarlo como tal y no esconderlo. Hay que felicitar a Novak por el nivel tan alto que ha mostrado. No me ha dado tregua y yo no se lo he puesto difícil. No le he tirado hacia atrás", decía despuésRafa Nadal. "Es fácil de analizar. No he jugado al nivel que necesitaba para crearle problemas. Él ha estado a un nivel alto, sin cometer errores. Yo también creo que se lo he puesto fácil. Hay que reconocer la superioridad del rival y también que yo no he jugado como tenía que jugar", continuaba.

Sin embargo, la grada, y probablemente casi todo París y Francia iban con Rafa Nadal, leyenda vida de Roland Garros. "Cada vez que juego aquí, juego en casa. Solo puedo apreciar el cariño que me dan. Es una satisfacción sentir ese cariño en el lugar más especial de mi carrera. Solo puedo agradecerlo", continuaba Rafa Nadal.

Eso ha molestado muchísimo a Djokovic, que se ha girado contra el público y le ha hecho el gesto de acercar la oreja.

Djokovic, lejos de la mala educación, ha mostrado que ha dejado atrás su lesión y está más que listo para competir por la medalla de oro. Es uno de los grandes favoritos el serbio, que ya se ha quitado a Nadal. Ahora su gran rival es Carlos Alcaraz. El gesto de Djokovic ha molestado mucho. "Cuando Djokovic se ha llevado la mano a la oreja es para que bajara Alcaraz a amputarsela?", escribían en las redes.