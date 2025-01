Las críticas de Djokovic a la despedida de Rafa Nadal

Casi dos meses después, la despedida de Rafa Nadal del tenis profesional sigue dando que hablar. En esta ocasión ha sido uno de sus principales rivales, y también compañero, quien ha alzado la voz para dar su opinión sobre el acto con el que se le dijo adiós a la leyenda de Manacor.

Se trata de Novak Djokovic, que no ha dudado en criticar la ceremonia de homenaje, a la que no acudió. 'Nole' asegura que la forma de celebrar el acto "no fue la correcta", pues tenía previsto acudir el viernes 22 que era el día inicialmente fijado. "No sé los detalles en profundidad, pero vi el vídeo y la ceremonia que le hicieron a Nadal no fue la correcta", asegura el serbio.

De hecho, no era el único que quería estar presente en un momento tan icónico para el tenis: "Tanto Andy Murray como yo teníamos previsto acudir el viernes, tras las semifinales. Me sabe mal no haber estado", comentó Djokovic.

No obstante, el número dos del mundo afirma desconocer los motivos que llevaron a realizar el acto de forma improvisada tras su derrota en los cuartos de final de la Davis, en Málaga: "No sé si Nadal no quería mucho ruido para que no tuviera incidencia en otros equipos, en los partidos... Desconozco si Rafa tenía claro que iba a jugar y quizá después fue demasiado tarde para organizar algo mayor", concluye un Djokovic que definió como "bonito" el hecho de haber "compartido pista" en dos ocasiones con Nadal en este 2024: en los Juegos de París y en el torneo de exhibición de Riad.