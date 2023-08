El terrible enfado de Carlos Alcaraz, como nunca lo habías visto

Carlos Alcaraz perdió este sábado de madrugada por 6-3, 4-6 y 6-3 frente al estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final del torneo de Toronto (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, repitiendo derrota ante su verdugo del año pasado con.

la alternancia del certamen en Montreal. En su reto de liderar el ranking ATP con mayor distancia si aprovecha la ausencia del serbio Novak Djokovic en este torneo, Alcaraz d.emostró una vez más su incomodidad en el Sobeys Stadium. El tenista español tropezó por segundo año consecutivo con la misma piedra, ya que Paul, número 14 de la ATP, también fue su verdugo el año pasado en el torneo canadiense (en 2022, esa eliminación llegó en segunda ronda).

Esta derrota en Toronto rompió la racha de 14 victorias seguidas (sin contar la Copa Hopman) que llevaba Alcaraz, quien había conquistado sus dos últimos torneos de forma consecutiva (Queen's y Wimbledon). "Paul es un jugador muy completo. Los partidos que he jugado contra él han sido muy duros. Tiene mucho talento y grandes golpes. Es muy rápido. Es uno de los mejores del mundo, sin duda. En esta superficie es difícil de batir", decía después de Alcaraz.

Era, pese a todo, optimista: "Esta derrota me ayuda. Puedo mirar atrás y ver qué es lo que no he hecho bien. Lo que puedo hacer ahora es entrenar para mejorar. Todavía tengo un par de semanas antes del US Open, pero ahora debo centrarme en Cincinnati. Es un Masters 1000 y un gran torneo, también. Debo hablar con mi equipo y preparar bien el torneo. De este torneo me llevo muchas lecciones aprendidas"-

Sin embargo, hubo un momento en el partido en el que enfadó de verdad...consigo mismo: "No puedo jugar así", se decía, "cómo se puede jugar tan mal al tenis, es increíble”, continuaba. Y acababa: “Cómo se puede tener tan poco feeling”.

Después, ya se le habia pasado: "Todo puede mejorar, aunque creo que hay cosas que he hecho bien esta semana. Creo que siempre se puede mejorar en todo, incluso cuando juegas tu mejor partido. Tengo que mejorar en muchas cosas y agarrar confianza en mi juego. Necesito jugar lo mejor que pueda en Cincinnati".