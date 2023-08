Alcaraz, de reírse de sí mismo y vacilar a sus amigos con el mensaje en la cámara a la emotiva felicitación a la selección femenina

Carlos Alcaraz avanza en el Masters 1.000 de Canadá, que se juega en Toronto, como puede, con mucho oficio, pese a que sólo tiene 20 años. Sin desplegar su mejor tenis, ha superado dos rondas contra dos tenistas peligrosos como Shelton y Hurkacz, y ya está en los cuartos de final, donde se medirá a su verdugo del año pasado, Tommy Paul. En poco tiempo se ha convertido en un icono mundial, en un ídolo. "Todo ha venido muy rápido. No me esperaba en este momento ver la grada llena para mi primer partido, y en mi primera vez en Toronto (el curso pasado se jugó en Montreal, porque va rotando con el femenino); que al entrar a la pista, todos -o casi todos- gritaran mi nombre, que estén encima mío, apoyándome. La verdad que para mí es increíble y es algo que no me esperaba para nada", confesó.

Su forma de jugar atrae; durante la mayor parte del tiempo da la sensación de que se lo pasa bien, de que se divierte (en el fondo es todavía un chaval; además, ganar también ayuda a ello, por supuesto), y la naturalidad que muestra fuera de la pista la traslada dentro. No hay partido en el que no ofrezca un golpe de los que levanta al público de los asientos, y también le gusta juguetear con sus mensajes en la cámara de los vencedores. Después de superar a Hurkacz, escribió lo siguiente: "You know", con una cara sonriente con la lengua fuera.

"You know" (sabes) es la coletilla que usa el tenista murciano en sus entrevistas en inglés. Después explicó por qué había escrito esto. "Lo he puesto porque mis amigos se ríen de mí porque dicen que es lo único que digo cuando hablo en inglés", aseguró Alcaraz, que sabe hasta reírse de sí mismo.

Tras pasar la primera ronda, el mensaje que escribió fue para Fernando Alonso, y esa es otra de las características de Alcaraz: que le gusta su deporte y el deporte en general, y siempre está animando al resto de españoles. Su encuentro contra Hurkacz coincidió en el tiempo durante un rato con los cuartos de final del Mundial femenino en los que España se enfrentaba a Países Bajos y donde logró una histórica clasificación. Después de ganar él y cumplir con todos los compromisos, se enganchó al encuentro, primero "cantando" el golazo de Salma Paralluelo:

Y después felicitando a las vencedoras:

Alcaraz está haciendo historia en el mundo del tenis y la selección femenina, en el del fútbol. Jugará las semifinales del Mundial contra Suecia el próximo martes.